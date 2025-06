Atentado a Uribe: Petro é criticado pelos EUA e oposição colombiana

O pronunciamento do presidente da Colômbia Gustavo Petro após o atentado contra Miguel Uribe Trubay, na tarde de sábado (7), gerou indignação em membros de partidos opositores e tensão com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Uma fala do presidente sobre "cuidar da vida" do atirador tem sido criticada por opositores, principalmente do partido de Uribe, Centro Democrático. "A vida da vítima - que está em boas mãos e nas quais confiamos - e a vida do criminoso, que é um menor de idade, uma criança", disse Petro.

"Uma mensagem indolente, sem sentido, indigna de um presidente ou de qualquer líder político. Provoca raiva e consternação", disse o ex-ministro da Educação e candidato à presidência, Alejandro Gaviria.

Petro também frisou que existe "uma distância política entre a família Uribe Turbay e o governo".

Por outro lado, o presidente reconheceu que as forças de segurança do Estado falharam na proteção do senador. "Protocolos indubitavelmente foram descumpridos. Haverá responsáveis, começando pelos responsáveis por sua segurança. O dever do Estado é cuidar, ainda mais dos membros da oposição, porque se eles não têm liberdade e vida, tampouco a Colômbia terá liberdade e vida", disse em coletiva.

O Departamento de Estado americano, país aliado da Colômbia na luta contra o narcotráfico, atribuiu o ataque à "retórica violenta da esquerda" e pediu a Petro que "modere seu discurso incendiário". A mensagem, emitida pelo secretário de Estado, Marco Rubio, abre um novo capítulo na disputa entre o governo dos Estados Unidos e Petro, que chamou esse tipo de acusação de "oportunista".

Investigações e recompensa

Petro deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado contra Uribe, segundo a AFP. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o político em coletiva de imprensa.

Uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 4 milhões) também foi oferecida em troca de informações sobre os responsáveis pelo atentado. A medida foi realizada pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Santos. A informação é de Ariel Palacios, à GloboNews.

Palácios também disse que o adolescente de 15 anos que disparou contra Uribe passaria os telefones das pessoas que encomendaram o crime. Não eram conhecidas ameaças públicas contra o senador, um crítico veemente da esquerda, das guerrilhas e dos grupos de narcotráfico que operam no país.

Seguranças de Uribe serão os primeiros investigados pelo crime. Em discurso na noite de sábado, o Petro disse que a alta cúpula da polícia estatal vai se concentrar em identificar e capturar os mandantes do atentado, a começar por quem trabalhava para o senador.

Relembre o caso

Senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay foi baleado no ontem (7) durante evento de campanha em Bogotá. Uribe foi encaminhado a um hospital com dois tiros na cabeça e um no joelho. O tiroteio ocorreu no bairro de Fontibón, localizado na zona oeste da cidade.

Boletim médico diz que "o quadro é extremamente grave e o prognóstico é reservado". O comunicado, autorizado pela família, diz também que o político de 39 anos deu entrada no pronto-socorro em estado crítico na noite passada e foi imediatamente submetido a procedimentos neurocirúrgicos e cirurgia na coxa esquerda. Após a operação, ele foi transferido para a UTI para estabilização pós-operatória. De acordo com a RTVC (Rádio e Televisão Nacional da Colômbia), a cirurgia teria levado mais de três horas.

Uribe é um político próximo ao ex-presidente Álvaro Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.

O senador, que recebeu o maior número de votos nas eleições de 2022, é filho de Diana Turbay. Jornalista, Diana foi sequestrada e assassinada em 1991 por traficantes de drogas a serviço de Pablo Escobar. Ele também e neto do ex-presidente Julio César Turbay, que governou o país de 1978 a 1982.

O partido Centro Democrático, apoiado por Uribe, afirmou que o ataque foi "contra a democracia e a liberdade". "Rejeitamos veementemente este ataque, que não só coloca em risco a vida de um líder político, mas também ameaça a democracia e a liberdade na Colômbia."

*Com AFP