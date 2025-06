Ancelotti testa mudanças no ataque da seleção brasileira

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 8, 2025

Jogo equilibrado

Também neste domingo o volante Casemiro falou da sua expectativa para o confronto com o Paraguai. Na opinião do jogador do Manchester United (Inglaterra), brasileiros e paraguaios devem protagonizar um confronto equilibrado: "Será um jogo de muita posse de bola, o Paraguai querendo jogar na transição. Foi um pouco assim no primeiro jogo, a gente tentando furar e eles na transição com jogadores de qualidade, velozes e diretos na frente. Não será tão diferente aqui. Jogo de equilíbrio mental, de ter a tranquilidade de saber o momento certo".