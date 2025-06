O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu o italiano Jannik Sinner (N.1) neste domingo (8), na final mais longa da história de Roland Garros, e repetiu o título do ano passado no Grand Slam parisiense.

Alcaraz fechou o jogo em 3 a 2, de virada, com parciais de 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) e 7-6 (10-2), em cinco horas e 29 minutos na quadra Philippe Chatrier.

