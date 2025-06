Sedã médio sempre foi, e ainda é, minha categoria favorita. Além de preservarem a clássica carroceria três volumes, são elegantes e ótimos de serem guiados, com vantagens de menor peso e centro de gravidade mais baixo - o que favorece consumo, desempenho e estabilidade.

Mas, infelizmente, essa categoria está encolhendo no Brasil. Alguns modelos resistem com vendas consistentes, como Corolla, Civic, Jetta e Sentra. No entanto, muitos já saíram de linha.

Colunistas do UOL

E são justamente esses que quero destacar aqui: boas oportunidades no mercado de usados que merecem atenção. Separei seis sedãs médios que já saíram de linha, mas que continuam sendo boas opções no mercado de usados.

Citroën C4 Lounge

Imagem: Divulgação

O C4 Lounge saiu de linha em 2021 na versão Shine, a mais completa. Vinha equipado com o competente motor 1.6 THP flex, que entrega até 173 cv com etanol, e câmbio automático de 6 marchas. É um sedã completo: controle de tração e estabilidade, seis airbags, teto solar, central multimídia, controlador de velocidade.

E tudo isso por um preço bastante interessante. Segundo a Tabela Fipe, essa versão 2021 custa em torno de R$ 82 mil. Se parecer caro, dá para voltar aos modelos de 2014 ou 2015, que saem na faixa de R$ 38 mil a R$ 40 mil, ainda com bons equipamentos, incluindo versões com o motor 2.0 aspirado.

Peugeot 408

Imagem: Divulgação

Irmão de mecânica do C4 Lounge, o 408 é um pouco maior no comprimento, mas compartilha praticamente tudo em conforto e segurança. Ele tem baixa liquidez no mercado, o que pode ser uma vantagem para quem não se preocupa tanto com revenda: os preços são muito atrativos.

A versão Griffe 2019, topo de linha, está na Fipe por R$ 74 mil, mas é comum encontrar por menos. Há também a versão Business, voltada para frotistas, que sai por R$ 54 mil e traz o mesmo motor 1.6 THP.

Para quem busca um modelo confiável e com manutenção mais em conta, recomendo os 408 equipados com motor 2.0 Flex a partir de 2016, ano em que o THP também passou a ser flex — mais confiável que o antigo THP a gasolina.

Renault Fluence

Imagem: Divulgação

Fechando o trio francês, o Renault Fluence teve produção encerrada em 2018. A versão Privilège, mais completa, tem Fipe de R$ 68 mil, enquanto as versões mais simples do mesmo ano giram em torno de R$ 58 mil. Equipado com motor 2.0 aspirado, câmbio CVT e uma lista respeitável de equipamentos, ele é uma boa opção.

O ponto de atenção é a procedência: muitos dos modelos mais novos vieram de frotas e locadoras. Já os mais antigos, como os de 2011, têm preços na casa dos R$ 30 mil, mas exigem cuidado redobrado com o estado de conservação.

Chevrolet Cruze

Imagem: Divulgação

Outro modelo que se despediu recentemente foi o Chevrolet Cruze, cuja produção terminou em 2023. Ainda é possível encontrar versões recentes como LT, Premier e Midnight com preços entre R$ 105 mil e R$ 119 mil, todas com motor 1.4 turbo e boa eficiência.

Considerando que SUVs compactos já estão nessa faixa de preço, o Cruze ainda oferece uma excelente relação custo-benefício. Quem busca valores mais baixos pode mirar nas versões a partir de 2017, com preços a partir de R$ 78 mil, ou até na geração anterior, com motor 1.8 aspirado, com preços entre R$ 50 mil e R$ 70 mil.

Hyundai Elantra

Imagem: Divulgação

O Hyundai Elantra saiu de linha em 2018, mas ainda impressiona no visual. Equipado com motor 2.0 flex (o mesmo do Creta e ix35), oferece bom desempenho e confiabilidade. Os modelos 2018 estão na faixa de R$ 80 mil a R$ 86 mil, o que o coloca no mesmo patamar de carros populares zero-quilômetro.

A geração anterior, até 2016, pode ser encontrada por R$ 74 mil, e os modelos de 2012 giram na casa dos R$ 60 mil. Vale o esforço para buscar os mais novos, especialmente pelo ganho em desempenho e conforto.

Kia Cerato

Imagem: Divulgação

Fecho essa lista este sedã que saiu de linha em 2022. A última geração é rara nas ruas, mas interessante. Curiosamente, o Cerato SX 2022 — mais completo — está na Fipe por R$ 90 mil, enquanto o EX (menos equipado) aparece por R$ 100 mil.

O modelo 2020 começa em R$ 85 mil. Todos vêm com o motor 2.0 flex, câmbio automático de 6 marchas e bom espaço interno. Já os Cerato de 2019 para trás vinham com motor 1.6 (o mesmo do HB20) e têm preços a partir de R$ 80 mil. Fique atento: o Cerato passou a ser flex a partir de 2013 e adotou o câmbio automático de seis marchas em 2011.