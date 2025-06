Vídeo mostra trajeto de drone da Ucrânia em ataque a superaviões russos

Um vídeo divulgado hoje mostra o trajeto completo de um dos drones da Ucrânia durante o ataque que destruiu 41 aviões militares russos.

O que aconteceu

Trajeto dura pouco menos de oito minutos. O vídeo foi divulgado pelo Serviço de Segurança ucraniano. Nas imagens, é possível ver o drone decolando do telhado de uma casa até atingir um dos aviões que estava na base aérea de Irkusk, na Sibéria.

117 drones foram utilizados nos ataques. Eles foram operados remotamente por um número correspondente de operadores e destruíram 34% das aeronaves porta-mísseis de cruzeiros em bases aéreas russas em três fusos horários, segundo o presidente ucraniano, que supervisionou a operação pessoalmente.

Operação foi batizada de Teia de Aranha. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que a ação, é a de mais longo alcance já realizada pela Ucrânia e classificou o ataque como "brilhante".

A base de Irkutsk abriga o bombardeiro supersônico Tupolev Tu-22M, considerado estratégico por ter longo alcance. Este é o tipo de aeronave que tem sido usada pelos russos para lançar mísseis contra alvos ucranianos.

Ucranianos conseguiram transportar os drones camuflados em caminhões que entraram em território russo e realizaram o ataque "por dentro". Segundo o jornal The New York Times, vídeos mostram dois drones sendo lançados da traseira de um dos veículos a cerca de 6,4 km da base de Belaya, que aparecem em chamas em imagens posteriores.

Os drones estavam escondidos em telhados de galpões de madeira que foram carregados nos caminhões, segundo a Reuters. Os telhados foram removidos por um mecanismo ativado remotamente, permitindo o voo dos drones e o início dos ataques, esclareceu um oficial ucraniano ouvido pela agência.

Os ucranianos usaram drones FPV (First Person View, ou Visão em Primeira Pessoa). Na prática, isto quer dizer que o operador consegue ver tudo aquilo que o drone "vê" através de uma câmera presa à sua estrutura que transmite dados e imagens em tempo real.

Estes drones são rápidos, altamente manobráveis e relativamente baratos, apontou o jornal americano The Washington Post. O equipamento vem sendo muito usado pelos ucranianos porque supre a falta de armas e arsenal de artilharia de precisão ocidentais. Com habilidade para carregar explosivos pesados, ele pode destruir até tanques.

O Serviço de Segurança da Ucrânia estima que o dano causado aos russos pela operação coordenada seja de US$ 7 bilhões (R$ 39,8 bilhões). Em uma reunião da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) com países bálticos e nórdicos, o presidente Zelensky afirmou que a "Teia de Aranha" demonstra que a Rússia também pode sofrer perdas sérias e acredita que isso "os empurrará na direção da diplomacia".