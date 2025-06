Ucrânia nega adiar troca de prisioneiros; ataque russo em Kharkiv mata três pessoas

(Reuters) - A Ucrânia negou neste sábado as alegações russas de que havia adiado indefinidamente uma troca de prisioneiros, acusando Moscou de "fazer jogos sujos" depois que ataques com mísseis russos em Kharkiv deixaram três pessoas mortas e 22 feridas.

Separadamente, autoridades russas disseram que um ataque com um drone ucraniano na região de Moscou feriu duas pessoas.

Em uma segunda rodada de negociações de paz em Istambul, na segunda-feira, os dois lados concordaram em trocar mais prisioneiros e devolver os corpos de 12.000 soldados mortos.

No entanto, o assessor do Kremlin, Vladimir Medinsky, disse no sábado que Kiev havia inesperadamente adiado a troca indefinidamente.

Isso foi negado por Andriy Kovalenko, uma autoridade do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, que disse que Moscou deveria parar de "fazer jogos sujos" e retornar ao trabalho construtivo.

"As declarações de hoje do lado russo não correspondem à realidade ou a acordos anteriores sobre a troca de prisioneiros ou a repatriação de corpos", disse ele no Telegram.

Durante a noite, as forças russas usaram armas de longo alcance de alta precisão e drones para atacar alvos militares na Ucrânia, atingindo todos eles, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.

A cidade de Kharkiv, no nordeste do país, uma das maiores da Ucrânia, fica a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira russa e tem sido alvo de frequentes bombardeios russos durante os mais de três anos da guerra desencadeada pela invasão em grande escala da Rússia.

"Kharkiv está sofrendo atualmente o ataque mais poderoso desde o início da guerra em grande escala", disse o prefeito Ihor Terekhov em uma publicação no Telegram.

Prédios residenciais, instalações educacionais e de infraestrutura foram atacados, disse ele, e as fotos mostravam prédios queimados e parcialmente reduzidos a escombros, enquanto as equipes de resgate levavam os feridos para tratamento.

O governador regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, disse que ainda poderia haver pessoas enterradas sob os escombros depois que uma instalação industrial civil foi atingida por 40 drones e várias bombas.

Na região de Moscou, duas pessoas ficaram feridas após um ataque de drones da Ucrânia durante a noite e na sexta-feira, disse o governador Andrei Vorobyov no Telegram, com nove drones abatidos.

