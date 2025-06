'Tudo acertado', diz Lula sobre aumento do IOF; Motta critica medida

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que está "tudo acertado" na negociação com parlamentares sobre medidas alternativas ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ainda hoje, mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a criticar a decisão do governo federal de elevar o imposto.

O que aconteceu

Presidente disse que "brigas" entre governo e Congresso relacionadas à alta do IOF não ocorrerão. "Você pode estar certo de que vai acontecer exatamente o que nós acertamos, sem brigas, sem conflito, apenas fazendo aquilo o que tem que ser feito, conversar, encontrar uma solução e resolver", afirmou Lula ao ser questionado por jornalistas se o governo tem uma proposta alternativa para evitar a derrubada da alta IOF pelos parlamentares. O presidente está em Paris, cumprindo compromissos de uma visita oficial à França que vai até 9 de junho.

Lula afirmou que participou de reunião em sua casa com ministros e presidentes do Congresso na última semana para discutir o IOF. No encontro, estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de Gabriel Galípolo, do Banco Central, e Rui Costa, da Casa Civil. "Foi uma belíssima reunião. Está tudo acertado", declarou na coletiva.

Mais cedo, porém, Hugo Motta voltou a criticar o aumento do imposto pelo governo. Em um evento no litoral de São Paulo com a participação de empresários e políticos na manhã de hoje, o presidente da Câmara classificou as medidas que sobem o tributo como "infelizes" e afirmou não ser razoável que o brasileiro "siga apertando a própria barriga".

A cada crise, é um novo remendo no cobertor, só que esse fio está acabando. E, se nada for feito, essa costureira morre e leva o país junto. Temos um modelo fiscal que, ao invés de organizar o presente, transfere as angústias para o futuro. Isso não é apenas ineficiência, isso é injustiça. A conta, sempre ela, cai no colo do mais fraco. O brasileiro já apertou demais o cinto. Não é razoável que o Estado siga aumentando a própria barriga. Hugo Motta, durante evento com empresários no litoral paulista

Parlamentar disse ainda que o país está "preso" a um modelo de Estado que "gasta muito, entrega pouco" e "cobra cada vez mais de quem produz". "Temos uma máquina pública que engorda enquanto o cidadão emagrece e isso não é justo", seguiu o presidente da Câmara.

"Estamos em uma encruzilhada e chegou a hora de decidir o nosso destino", acrescentou Motta. No mesmo evento, ele afirmou a jornalistas que o Brasil chegou a um ponto de inflexão: "Esse é um desses raros momentos em que o país precisa escolher entre adiar o inevitável ou enfrentar o inadiável" (leia mais aqui).

Outra reunião entre ministros e líderes do Congresso sobre IOF está prevista para amanhã. Segundo apurado pelo Estadão, participarão do encontro Haddad, Motta, Alcolumbre e líderes partidários, que devem discutir alternativas ao aumento do imposto. "Marcamos a reunião por entendermos que o governo precisa de chance para apresentar alternativas ao IOF", disse Motta no mesmo evento mais cedo.

*Com Estadão