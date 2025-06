Trump: Musk enfrentará "consequências sérias" se financiar democratas

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse neste sábado (7) que haverá "consequências sérias" se Elon Musk financiar candidatos democratas que concorram contra republicanos que votaram a favor de seu projeto de lei de corte de impostos. Acrescentou que seu relacionamento com o doador bilionário acabou.

Em entrevista por telefone à NBC News, Trump se recusou a dizer quais serão essas consequências e afirmou que não havia discutido sobre a possibilidade de investigar Musk.

"Não", disse Trump à NBC quando lhe perguntaram se tinha algum desejo de reparar seu relacionamento com Musk.

Musk e Trump começaram a trocar insultos nesta semana, quando o empresário se opôs ao projeto de lei de Trump, classificando-o como "abominação nojenta".

A oposição de Musk à legislação está complicando os esforços para aprová-la no Congresso, onde os republicanos têm pequena maioria na Câmara dos Deputados e no Senado.

O projeto de lei foi aprovado por pouco na Câmara no mês passado e agora está no Senado, onde republicanos estão considerando fazer alterações. Analistas independentes estimam que a medida acrescentaria US$ 2,4 trilhões à dívida dos EUA ao longo da próxima década.

Trump disse que está confiante de que o projeto de lei será aprovado até o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.

"De fato, as pessoas que votariam a favor do projeto agora estão entusiasmadas em votá-lo, e esperamos que seja aprovado", afirmou Trump à NBC.

Musk excluiu algumas publicações nas redes sociais que criticavam Trump, incluindo uma que sinalizava apoio ao impeachment do presidente, parecendo buscar um alívio da briga pública.

Nessa sexta-feira, o presidente americano sugeriu uma revisão dos contratos do governo federal com empresas de Musk. Pessoas que conversaram com o empresário disseram que sua raiva começou a diminuir e acham que ele vai querer restabelecer seu relacionamento com Trump.

