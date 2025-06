Trump enviará Guarda Nacional para conter manifestantes pró-imigração em LA

O governo Trump anunciou que vai enviar a Guarda Nacional para Los Angeles para conter os manifestantes pró-imigração. Na terça-feira (3), agentes federais prenderam mais de 2.200 imigrantes chegando ao recorde de presos em somente um dia.

O que aconteceu

Guarda Nacional será mobilizada em Los Angeles após a intensificação dos protestos contra a política de imigração do país. Segundo o diretor do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, Tom Homan, as autoridades estão "intensificando esforços" para lidar com a violência. "Não vamos nos desculpar por fazer isso", disse ele, à Fox News.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o governador da Califórnia, Gavin Newscum, dizendo que será necessário o governo federal intervir. "Se o governador Gavin Newscum, da Califórnia, e a prefeita Karen Bass, de Los Angeles, não puderem fazer seus trabalhos, o que todos sabem que não podem, então o governo federal intervirá e resolverá o problema, os tumultos e os saqueadores, da maneira como deve ser resolvido!".

Política de imigração de linha dura de Trump continua — e resultado deve ser mais de 1 milhão de detenções por ano. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) confirmaram o número recorde de prisões à NBC, dias após o governo Trump estabelecer a meta de 3.000 prisões de estrangeiros por dia.

Prisões são nova tática do governo dos EUA. Advogados de imigração em todo o país disseram à NBC News que alguns de seus clientes receberam mensagens de texto do ICE solicitando que fossem às reuniões periódicas antes do horário previsto para o check-in nos escritórios do governo, apenas para serem presos ao chegarem.