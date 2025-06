Três pessoas são mortas em menos de uma hora na zona sul de SP

Do UOL, em São Paulo

Três pessoas morreram baleadas em regiões distintas do bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (6). As ocorrências foram registradas em um intervalo de cerca de quarenta minutos.

O que aconteceu?

Um homem foi encontrado sem vida, com diversos disparos de arma de fogo no corpo, às 22h02, na rua Diamante Verde. A vítima tinha 40 anos, segundo a PM (Polícia Militar), em entrevista para o jornal SP1, da TV Globo.

Outras quatro pessoas foram baleadas, às 22h41, a cerca de quatro quilômetros da primeira ocorrência. Ainda segundo a PM, duas motocicletas passaram pela avenida Dom Rodrigo Sanches e dispararam contra as vítimas.

As quatro vítimas foram socorridas, mas duas morreram.

A Polícia Civil acredita que os dois episódios possam estar relacionados. A informação foi prestada ao SP1. Ninguém foi preso até o momento.