Todo mundo conhecia o problema do INSS, e Rui sabe disso, diz chefe da CGU

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho, afirmou que "todo mundo" no governo tinha conhecimento da investigação sobre fraudes no INSS.

O que aconteceu

Carvalho foi questionado sobre uma declaração do ministro da Casa Civil. Na ocasião, Rui Costa disse que não houve alerta em relação às fraudes "a nível de ministro", e que Carlos Lupi, então ministro da Previdência, não foi avisado.

"Todo mundo sabia do problema e que a CGU estava fazendo auditoria", disse Carvalho. "A informação de que as pessoas não sabiam não procede. O ministro Rui sabe disso". As declarações ocorreram em entrevista ao jornal O Globo.

A CGU e a Polícia Federal foram responsáveis pela investigação que revelou o esquema de fraudes. "Essa investigação foi feita em menos de um ano, que é um prazo razoável. Houve reuniões com a Previdência, envolvendo secretários", declarou o ministro.

Carvalho disse que não há "seletividade" em relação a entidades investigadas. A AGU deixou algumas associações de fora do pedido de bloqueio de recursos, como a Contag e a Conafer. "Todas as entidades que tiverem fraudado os descontos ou praticado algum ato de corrupção serão responsabilizadas", declarou.

Nunca tive problema com o ministro [Rui Costa]. Essa avaliação que ele faz é de quem gostaria que o problema fosse detectado lá atrás. Eu também gostaria.