'Temos que regular a inteligência artificial, mas não será tarefa fácil', afirma Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse neste sábado, 7, que a inteligência artificial veio para facilitar a vida, mas também traz junto riscos que exigem uma regulação para que não aconteça o mau uso das novas ferramentas. Ele ressaltou que a velocidade com que as novas tecnologias estão sendo lançadas ou adotadas dificulta a sua regulação.

"Temos que regular a inteligência artificial, mas não será tarefa fácil", comentou Barroso em discurso no fórum realizado pela Esfera no Guarujá, litoral paulista. "A inteligência artificial vai mudar as nossas vidas, mas vem com muitos riscos e vai impactar o mercado de trabalho. A inteligência artificial vem com promessas boas, mas temos que nos preocupar para que elas não sejam capturadas por maus atores", acrescentou.

Ele abriu o discurso falando do tema da revolução tecnológica que, pontuou, produziu uma nova economia, a economia do conhecimento.

*Os repórteres viajaram a convite da Esfera Brasil