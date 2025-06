Segundo maior diamante do País é descoberto em Minas Gerais

O segundo maior diamante já encontrado no Brasil, que em formato bruto pesa 646,78 quilates (129,35 gramas), foi descoberto no mês passado no município de Coromandel, em Minas Gerais, segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM).

A pedra preciosa está avaliada em R$ 16 milhões. O maior diamante já descoberto no Brasil também foi encontrado nesse município mineiro, em 1938, e, bruto, tinha 727 quilates.

O diamante descoberto em maio tem coloração marrom e foi extraído nas margens do Rio Douradinho, em área com Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) regularmente titulada e fiscalizada, de acordo com a ANM. A pedra preciosa foi declarada pelo titular da PLG no Relatório de Transações Comerciais do Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) em 29 de maio.

Sistema internacional

Ainda conforme a agência, a eventual comercialização do diamante, para o mercado interno ou para exportação, deverá seguir os critérios estabelecidos pelo Processo de Certificação de Kimberley (CPK).

O Brasil é signatário do sistema internacional, cujo objetivo é evitar que diamantes sejam utilizados para financiar conflitos armados ou atividades criminosas. A ANM é a entidade responsável pela representação brasileira no Kimberley Process.

Durante o processo de certificação do diamante, cabe à ANM realizar identificação e caracterização do lote, incluindo a distribuição por peso e quilates, registro fotográfico, valores estimados, além de dados sobre a origem da produção e o destino do mineral.

Depois dessa etapa, o lote é conferido, embalado e lacrado por um fiscal da ANM, o que viabiliza a emissão do Certificado de Kimberley, caso todas as exigências legais estejam atendidas.

Diamante Presidente Vargas

O maior diamante do Brasil, encontrado em 1938 por Joaquim Venâncio Tiago e Manoel Miguel Domingues, tinha 727 quilates quando puxado para fora do solo. A partir dele, 29 diamantes menores foram esculpidos, incluindo o diamante de 48,26 quilates lapidado em esmeralda denominado Presidente Vargas, em homenagem ao presidente brasileiro Getúlio Vargas. O diamante está na posse da joalheria Harry Winston, de Nova York.

Já a maior pedra do mundo, o Diamante Cullinan, foi descoberto em 1905 por Frederick Wells, gerente da área de mineração na mina Premier, na África do Sul. Ele pesava cerca de 3 106 quilates (cerca de 621 gramas). A pedra recebeu esse nome em homenagem a Thomas Cullinan, dono da mina. Em abril de 1905, ela foi posta à venda em Londres e só comprada 2 anos depois pelo governo da antiga província africana de Transvaal, que a deu de presente ao rei britânico Eduardo VII. Lapidada pela companhia Asscher de Amsterdã, foi dividida em 11 grandes gemas e outros fragmentos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.