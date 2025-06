Ronilso: Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta nos EUA

Morando nos Estados Unidos onde tenta articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta, disse o colunista Ronilso Pacheco, no UOL News 1ª Edição de hoje, no Canal UOL.

Eduardo Bolsonaro está chegando um pouco no limite da sua aposta e da sua estratégia. Ele sempre tentou flertar com uma certa relevância internacional, que agora talvez que a oposição aqui no Brasil dependa que ela se torne mais material, porque ele não tem todo esse trânsito e toda essa influência no exterior. Ele foi correndo para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump, então ele sempre vendeu essa influência. Ronilso Pacheco

A Polícia Federal informou que não conseguiu contatar o deputado para intimá-lo a depor na ação sobre sua atuação nos EUA para atacar o Judiciário brasileiro e atrapalhar os processos contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A falta de retorno foi comunicada ao STF.

O fato é que agora, que as coisas estão mais acaloradas, o Eduardo Bolsonaro não tem todo esse prestígio. E se ele está se escondendo das autoridades brasileiras, não se expõe, é porque ele também não tem esse nível de acolhimento nos Estados Unidos para poder blindá-lo, para poder dizer, aqui vocês não vão tocar nele.

Ronilso Pacheco

A Procuradoria-Geral da República afirma que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA a Moraes para "coagir" o STF. Na petição, o procurador-geral Paulo Gonet cita declarações dadas pelo deputado à imprensa de que estaria realizando agendas com congressistas americanos e membros da gestão Trump para impor medidas do país contra Moraes, como proibi-lo de realizar transações, abrir contas em bancos e usar o cartão de crédito.

Ronilso afirmou que Eduardo Bolsonaro se transformou em um articulador político extremamente ineficiente, sem cumprir ameaças feitas, e apenas pegando carona em situações em que não teve participação direta.

Ele tem se tornado um articulador extremamente ineficiente. Não vai adiante as ameaças que ele disse que faria, ele pega carona naquilo que já estava há caminho por outras vias da relação entre autoridades brasileiras e as big techs, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele pega carona em coisas que ele, efetivamente, não teve uma participação direta.

Então, agora, ele chegou numa sinuca de bico. Ele vai começando a se tornar um peso, inclusive, para a própria oposição brasileira, que vai ficando numa saia justa. Como defender investidas tão intensas e gradativamente maiores e mais graves dos Estados Unidos com relação ao Brasil, onde eles mesmos não estão seguros.

Ronilso Pacheco

Consentino: Caso Zambelli pode ser 'teste de fogo' para Meloni na Itália

Considerada foragida no Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir um sistema da Justiça Eleitoral em 2022, a deputada Carla Zambelli disse que pretende se apresentar às autoridades italianas para se registrar no país e não ser considerada fugitiva.

Assim, Zambelli pode proporcionar um verdadeiro 'teste de fogo' quanto a sua ideologia política e cumprimento da lei para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse Leandro Consentino, professor do Insper..

Se você não tem nada a ver, como a própria Carla Zambelli alega, você tem mais é que se apresentar de fato às autoridades, comparecer às oitivas e dar as declarações necessárias. Não há porque a deputada Carla Zambelli ter medo de ser extraditada, na medida em que ela vem apenas responder a anseios, responder a questionamentos da justiça brasileira em algo que ela diz não dever absolutamente nada.

Então é importante que ela tenha essa postura de se entregar as autoridades italianas e concorde com essa extradição. Aí vem a Giorgia Meloni, que é uma liderança importante desse campo da direita populista que está varrendo a Europa, que já chegou aos Estados Unidos e que tem sua expressão aqui no Brasil com os próprios Bolsonaro, que de alguma forma vai ter um teste de fogo se ela tem um compromisso mais importante com a sua ideologia política ou com a democracia ou com o respeito à legislação internacional ou direito internacional.

Leandro Consentino

