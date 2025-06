Ronilso: Briga Trump x Musk pode revelar segredos importantes para os EUA

A discussão acalorada que acabou se tornando uma briga com troca de insultos e ameaças entre Donald Trump e Elon Musk pode revelar alguns segredos importantes para os Estados Unidos, disse o colunista Ronilso Pacheco no UOL News 1ª Edição de hoje, no Canal UOL.

Eu torço pela briga nesse sentido, e o que essa briga há de trazer em termos de declarações e segredos que são extremamente importantes para a sociedade americana - porque fala de um projeto de país como ele foi pensado economicamente e socialmente.

Então, nós ainda teremos, para além dessa guerra tarifária interna que está em torno da produção dos carros elétricos, o que tem muito ao redor nesse contexto que é extremamente relevante para a sociedade americana.

Ronilso Pacheco

Trump e Musk travaram briga quente nas redes sociais, marcada por trocas de acusações e ameaças de rompimento. O presidente dos Estados Unidos afirmou que está sendo atacado por cancelar políticas de incentivo a carros elétricos no país.

O motivo de irritação para Musk — CEO da Tesla — seria o fim do "decreto dos carros elétricos", previsto na nova lei orçamentária aprovada em Washington. Após o episódio, o presidente dos EUA minimizou o desentendimento com seu ex-aliado e disse estar "tudo bem".

Ronilso Pacheco pontuou que Donald Trump e Elon Musk se usaram mutualmente, cada um com seus interesses, ressaltando que o bilionário teve acesso a informações muito relevantes sobre o governo americano.

Os dois têm interesses distintos e se usaram mutualmente. Obviamente o Musk usou e soube usar o Donald Trump para os seus interesses e projetos, que não têm necessariamente a ver só com dinheiro, mas com poder mesmo.

Nesse pouco tempo, Elon Musk agora tem acesso a informações muito caras para o governo americano e paras as estratégias política e econômica dos Estados Unidos, não só pelos pitacos que deu, com muita controvérsia e muita resistência.

Então o Musk soube usar e vai usar essas informações daqui para frente. Trump também, certamente, usou Musk para os seus interesses no contexto das eleições, em que ele fazia um pau a pau com a Kamala Harris. Depois que ela conseguiu diminuir a distância que havia entre ele e Joe Biden, ele contou muito com Musk, que deu muito dinheiro [para a campanha].

Ronilso Pacheco

Ronilso: Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta nos EUA

Morando nos Estados Unidos onde tenta articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro está chegando no limite da sua aposta, disse o colunista Ronilso Pacheco.

O Eduardo Bolsonaro está chegando um pouco no limite da sua aposta e da sua estratégia. O Eduardo sempre tentou flertar com uma certa relevância internacional, que agora talvez que a oposição aqui no Brasil dependa que ela se torne mais material, ela não demonstra, entre outras coisas, porque ele não tem todo esse trânsito, toda essa influência internacional.

Ele foi correndo para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump, então ele sempre vendeu essa influência. O fato é que a realidade agora em que as coisas estão mais acaloradas, o Eduardo Bolsonaro não tem todo esse prestígio, está fazendo a mesma estratégia de se esconder das autoridades brasileiras.

Ronilso Pacheco

Veja o comentário:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: