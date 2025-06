População de rua não terá prioridade em moradias na cracolândia, diz Nunes

Os conjuntos habitacionais anunciados pela Prefeitura de São Paulo e o governo estadual para a região da cracolândia que concentrava usuários de drogas no centro da capital paulista não atenderão moradores de rua que vivem ali. A prioridade, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), será contemplar as pessoas cadastradas na fila da Cohab (Companhia de Habitação Popular). Segundo o UOL apurou, há 338 mil famílias à espera de moradia na capital.

As obras devem começar em breve, e a entrega das moradias está prevista para acontecer até 2027.

O que aconteceu

Região vai receber 3 torres de apartamentos e área de lazer. Segundo divulgado por ambos os governos, parte das vias que concentravam o fluxo de usuários de crack vai ganhar prédios residenciais e uma praça com aparelhos de ginástica, escorregador, gangorras e uma quadra de basquete. Os prédios serão erguidos entre as ruas dos Gusmões, Protestantes e General Couto de Magalhães. O número total de moradias não foi divulgado.

Moradores de rua não terão prioridade. Questionado se os investimentos anunciados atenderão as pessoas em situação de rua da região, Nunes afirmou que não existe uma política habitacional voltada apenas a esse público. "O que deve prevalecer é a fila da Cohab. Senão, vamos ter gente indo morar na rua para pular a fila", afirmou o prefeito na manhã de hoje, durante evento de inauguração de um novo parque na zona sul da cidade.

Estudo aponta 96 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Em março, segundo levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), havia 96.220 pessoas vivendo nas ruas da capital. No mesmo período de 2023, o instituto calculou 52.226.

Projeto de praça com equipamentos de lazer na região da crocolândia Imagem: Reprodução/Prefeitura de São Paulo

Moradias transitórias atendem famílias em situação de rua. O município dispõe hoje de cerca de 2,6 mil vagas para pessoas em situação de rua nas chamadas Vilas Reencontro — equipamento público que atende famílias de até quatro pessoas em casas modulares de 18 metros quadrados equipadas com camas, geladeira, fogão.

Meta é levar moradores e escritórios para o centro

O objetivo do governo é levar pessoas para morar no centro de São Paulo e oferecer áreas de lazer para as famílias que já vivem ali. "Recebemos abaixo-assinados nesse sentido. As pessoas estão pedindo novas áreas de convivência", disse Nunes.

A revitalização da área prevê também a derrubada de pensões e hotéis que já foram utilizados como pontos de venda e uso de drogas. Atualmente desocupados, esses imóveis poderão ter a posse transferida para o estado por ordem da Justiça. O vice-governador Felício Ramuth (PSD) afirmou que, quando isso ocorrer, novos projetos de moradia serão elaborados para o local.

Novos prédios serão vizinhos a centro administrativo prometido pelo estado. O projeto para a cracolândia coincide com outra proposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos): transferir as sedes das secretarias estaduais e até o seu próprio gabinete para o centro da cidade. Com investimento estimado de mais de R$ 5,4 bilhões, o planejamento prevê a construção de novas torres e o restauro de 17 imóveis no entorno da Praça Santa Isabel. A estimativa é que 22 mil pessoas circulem pelo local todos os dias quando o conjunto de intervenções estiver pronto, até 2029.