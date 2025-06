Papa recebe Milei pela 1ª vez e ganha livro sobre 'erros do socialismo'

O primeiro encontro entre o papa Leão 14 e o presidente da Argentina, Javier Milei, na manhã de hoje, foi marcado por uma troca de presentes que incluiu um livro entregue pelo argentino ao pontífice sobre os "erros do socialismo".

O que aconteceu

Papa e Milei tiveram "conversas cordiais" durante encontro no Palácio Apostólico do Vaticano, segundo comunicado da Santa Fé. Na ocasião, foram abordadas "questões de interesse comum", como a "evolução socioeconômica, a luta contra a pobreza e o compromisso a favor da coesão social", conforme divulgado pelo portal do Vaticano. Sem entrar em detalhes, a Santa Fé também afirmou que foram debatidos "os conflitos em curso" e "a importância de um compromisso urgente em favor da paz".

Durante tradicional troca de presentes, Milei entregou ao papa livros de economistas liberais. Um deles foi o do austríaco Friedrich Hayek intitulado "Arrogância Fatal - Os Erros do Socialismo" (em tradução livre), segundo apurado pela agência de notícias AFP. O presidente também ofereceu ao líder da Igreja um poncho de vicunha produzido na cidade argentina de Catamarca e livros do economista espanhol Jesús Huerta de Soto, expoente da escola austríaca de Economia e referência para o presidente argentino ultraliberal e direitista.

Em maio, Milei citou 'tempos de confusão mundial' e defendeu 'propriedade privada' ao parabenizar Leão 14 pelo pontificado. As declarações constam em uma nota divulgada pelo gabinete do presidente argentino logo após a posse do pontífice, que mantinha boa relação com o papa Francisco, com quem Milei teve divergências antes de encenar uma reconciliação durante uma visita ao Vaticano em fevereiro de 2024.

Hoje, mais do que nunca, ansiamos que a voz do papa ressoe com força na defesa dos pilares que têm sustentado a civilização: A vida, como dom principal, a liberdade, como dom sagrado do Criador, e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos. Gabinete de Javier Milei, em nota divulgada em 8 de maio

Papa confirmou a Milei que visitará a Argentina, informou o porta-voz da presidência argentina pelo X. Já o argentino está na Europa desde ontem para uma viagem presidencial com escalas na Itália, Vaticano, Espanha e França. Na segunda-feira, ele viajará a Israel, de onde retornará na quinta-feira para Madri.

Com AFP*