Organizador com duas prateleiras está com até 51% off; saiba se vale a pena

Seja como fruteira na cozinha ou para guardar utensílios no banheiro, o Guia de Compras UOL encontrou um organizador multiuso com duas prateleiras, ideal para qualquer ambiente da casa. E o melhor: o produto está com desconto de 51%, custando R$ 48,90 na Shopee.

O organizador tem alta durabilidade devido a sua pintura antiferrugem, de acordo com informações do fabricante. Descubra as características do produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o organizador

Possui duas prateleiras

Promete alta durabilidade com pintura antiferrugem

Material da estrutura em aço carbono e arame BTC

É multiuso: pode armazenar desde alimentos até utensílios de cozinha

Pode ser usado na cozinha, área de lazer e entre outros espaços da casa

Dimensões: 32 cm (altura) x 13 cm (largura) x 31 cm (profundidade)

O que diz quem comprou

Com 8,3 mil avaliações na Shopee, o organizador multiuso tem nota avaliativa de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam a facilidade na montagem, qualidade do material e custo-benefício.

Amei o produto, deu certinho para colocar meus temperos. Recomendo a loja e o produto, muito fácil de montar. Rosângela

Chegou rápido. Material muito bom e firme. Ele é de encaixe e é muito fácil de encaixar. Coube direitinho no espaço pequeno que tenho para temperos. Amei, estou satisfeita e recomendo. Anônimo

Gostei bastante. Montagem fácil por encaixe. Cabe bastante coisa e é bem compacto. Veio bem protegido, porém a tinta veio falhada em alguns pontos, mas nada que chame atenção. Chegou bem rápido. Rafa Ayres

Fácil de montar. É de encaixe e não precisa parafusar. Pelo preço vale a pena. Christiane

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores notaram pontos negativos como o tamanho e mau acabamento do organizador. Confira os comentários avaliativos:

A fruteira é linda, mas, pelas fotos, cabe um caderno universitário ou potes grandes, e não é verdade. É bem pequena. Vou ver se consigo arrumar as frutas dentro dela. Selma Barcelos

Muito pequena. Na parte de baixo, que é maior, só cabe umas seis laranjas e um pouco de banana, já a parte de cima é ainda menor. Só não vou devolver porque não compensa a correria, vou usar no armário do banheiro. Leide

Eu estava ansiosa para que a fruteira chegasse logo, mas quando chegou veio a decepção. Ela está cheia de detalhes, pintura descascando e a grade afundada. (...) Jê Alvarez Souza

Chegou com as tramas rasgadas, arranhões e mal embalado. Vou devolver porque não tem como colocar frutas no arame que daqui a pouco estará enferrujado. (...) Cris Cruz

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.