Operação do Bope em festa junina de comunidade no RJ deixa um morto; vídeo

Uma operação realizada na noite de ontem pelo Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) em meio a uma festa junina comunitária no Morro do Santo Amaro, no bairro do Catete, Rio de Janeiro, deixou um morto. Também há indícios de feridos.

O que aconteceu

Tiros foram disparados durante uma dança de quadrilha. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o desespero dos moradores, que se abaixavam com medo de serem acertados pelos tiros. Ao SBT Notícias, testemunhas disseram que os policiais chegaram atirando a esmo.

Policiais envolvidos na operação estavam sem identificações nas fardas. Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, um dos moradores questiona "cadê a identificação na farda?" enquanto o uniforme dos agentes é exibido. Além disso, a legenda da gravação diz que pelo menos quatro pessoas foram baleadas. Veja abaixo.

Um dos moradores relata no Instagram que crianças foram pisoteadas durante a ação. "Tava lá durante a festa junina e, surpreendentemente, rolou uma operação policial, crianças e pessoas sendo pisoteadas, pessoas chorando, pessoas que não são daqui do Santo Amaro, sem saber pra onde correr, pessoas desesperadas, aterrorizadas", registrou @geancg, ao chegar em casa.

Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou o motivo da operação. O UOL entrou em contato com o Bope, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.