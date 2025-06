Mulher é resgatada após 22 anos em condição análoga à escravidão no AM

Uma mulher de 34 anos foi resgatada em Manaus (AM) após passar 22 anos vivendo em condição análoga à escravidão.

O que aconteceu

A mulher foi encontrada trabalhando sem remuneração mínima, submetida a jornadas exaustivas e sem condições de viver de forma autônoma. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, ela começou a trabalhar na residência aos 12 anos de idade, com a promessa de que cuidaria de uma idosa, seria bem tratada e teria oportunidade de estudar e se desenvolver.

Além de realizar o trabalho doméstico, ela também atuava na produção de doces comercializados e distribuídos por seu empregador em diversos pontos da cidade. A vítima prestou serviços a diferentes membros da família por 22 anos, em troca de comida, moradia e pagamentos esporádicos e irrisórios, sob o argumento de que "fazia parte da família".

Ela nunca frequentou a escola e vivia em um quarto sem guarda-roupa, sem ar-condicionado e sem condições mínimas de higiene e cuidado. Em depoimento, ela relatou aos auditores fiscais do Trabalho que chegou a trabalhar descalça e, em determinado período, não tinha sequer xampu à disposição.

Após resgatada, a vítima recebeu atendimento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e voltou a conviver com a família. A ação de fiscalização foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Federal Defensoria Pública da União.