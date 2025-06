Motorista que atropelou duas amigas em SP dirigia a 108 km/h, diz laudo

Um laudo concluiu que o motorista Brendo dos Santos Sampaio, preso por atropelar e matar duas jovens em uma faixa de pedestres em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, estava dirigindo a cerca de 108 km/h no momento do acidente.

O que aconteceu

Laudo da Polícia Técnico-Científica concluiu que o motorista estava acima da velocidade permitida. O atropelamento aconteceu na Avenida Goiás, que tem limite de velocidade de 60 km/h.

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, de 18 anos, atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros.

Câmera de segurança gravou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que elas estavam conversando e não perceberam a aproximação do carro em alta velocidade. O semáforo estava mudando de verde para amarelo na hora da colisão.

Segundo o laudo, o carro tinha modificações que aumentam a potência. O limitador de velocidade do Honda Civic de Brendo foi alterado de 200 para 350 km/h.

Brendo vai responder por homicídio qualificado. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo em 8 de maio.

MP afirma que o crime foi cometido por "motivo fútil". A denúncia da promotoria lembrou que o estudante tinha uma série de multas por infrações de trânsito e que "dirigia em alta velocidade por diversão".

Famílias das vítimas pedem justiça. "As modificações no veículo, a imprudência do acusado que não prestava atenção ao dirigir, somada a alta velocidade, confirmam o dolo eventual e a necessidade do acusado ser submetido a julgamento popular", afirma o advogado Rafael Felipe Dias.

Advogados de Brendo afirmaram que as jovens atravessaram a via com sinal vermelho para pedestres. "Ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica'', disse o escritório Beserra Advogados.