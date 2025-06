Milei se reúne com papa Leão e confirma visita do pontífice à Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, teve sua primeira audiência oficial com o papa Leão 14 no Vaticano neste sábado, onde confirmou que o pontífice visitará o país sul-americano, de acordo com o porta-voz da Presidência.

Nenhum outro detalhe sobre a visita planejada foi divulgado.

Milei tinha um relacionamento tenso com o papa Francisco, o falecido papa argentino que nunca retornou ao seu país natal durante seus 12 anos de papado, potencialmente sinalizando o início de um novo capítulo diplomático.

"O papa confirmou ao presidente, durante nossa recente reunião, que visitará a Argentina", escreveu Manuel Adorni, porta-voz da Presidência, por meio das redes sociais.

A visita papal pode ocorrer já no próximo ano, de acordo com o jornal argentino La Nación, como parte de uma turnê que incluiria paradas no Uruguai e no Peru, onde Leão, o primeiro papa norte-americano, residiu por quase 20 anos.

Milei, um aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estava presente na cerimônia de posse do novo chefe da Igreja Católica devido a eleições legislativas regionais, às quais ele teve que comparecer.

As discussões entre ambos neste sábado foram descritas como "cordiais" e abordaram questões de "interesse comum, como o progresso socioeconômico, a luta contra a pobreza e o compromisso com a coesão social, além de abordar os conflitos em andamento", disse o Vaticano posteriormente em comunicado.

Milei se reuniu com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na sexta-feira em Roma, como parte de sua visita.

(Por Lucila Sigal em Buenos Aires)