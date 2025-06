Mbappé diz que não se sente 'amargurado' pelo título do PSG na Champions

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, afirmou neste sábado (7) que não se sente "amargurado" depois do título na Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, clube que deixou em 2024 para assinar com o Real Madrid.

"Não saí cedo demais, minha história com o PSG já tinha terminado. Não me sinto amargurado, já tinha chegado ao fim da linha. Tentei tudo e foi o destino que decidiu que tinha que ser assim", declarou Mbappé em entrevista coletiva na véspera da disputa do terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa entre França e Alemanha.

"Estou feliz, acho que foi merecido, foram muitos anos de espera. Eu mesmo vivi isso, passei por todas as etapas com o PSG, exceto o título. Dentro de campo, eles mereceram 100%, são o melhor time da Europa", opinou.

Mbappé também foi perguntado sobre quem deve ser o próximo Bola de Ouro, e apostou abertamente em seu compatriota Ousmane Dembélé, que foi eleito o melhor jogador da Champions.

"Preciso mesmo explicar? No momento se fala de Lamine Yamal e Oumane Dembélé, eu voto em Dembélé", respondeu.

Antes de Mbappé revelar sua opinião, o técnico da França, Didier Deschamps, e o zagueiro Ibrahima Konaté também haviam apostado no atacante do PSG na entrevista coletiva antes da semifinal da Liga das Nações, em que os 'Bleus' foram derrotados por 5 a 4 pela Espanha de Yamal, autor de dois gols na partida.

"É sobre o que foi conquistado ao longo de toda a temporada, e com o que Ousmane conseguiu, ele merece. Eu digo que sim, 100%. Evidentemente, vou com Ousmane, que é francês", afirmou então Deschamps.

