Waffle doce ou salgado? Máquina da Mondial consegue fazer até 4 de uma vez

Você é fã de waffles e sonha em ter uma máquina para prepará-los em casa? O modelo da Mondial tem como objetivo facilitar a produção e aprontar até quatro waffles de uma vez, seja doce ou salgado.

O produto está disponível nas versões de 110V e 220V (escolha a voltagem correta ao fazer a compra). Para quem tem interesse em uma máquina desse tipo, explicamos adiante os principais detalhes informados pelo fabricante. Depois, conheça opiniões de consumidores que levaram esse waffle maker para casa.

O que a Mondial diz sobre essa máquina de waffle

Medidas: 25 cm (profundidade), 20,5 cm (largura) e 10,5 cm (altura)

Prepara waffles doces e salgados

Design em inox

Potência de 1.200W

Revestimento antiaderente, que promete não deixar os alimentos grudarem

Permite ajuste de temperatura

O que diz quem comprou o produto

São cerca de 3.700 avaliações de compradores na Amazon. Já a pontuação média fica em 4.6 (total de cinco).

Gostei bastante! Fácil de usar e de limpar. Ademais, a máquina é bastante eficiente e faz panquecas bastante rápido.

Carlos Eduardo Cesar Costa

Ótimo produto. Esquenta relativamente rápido. Às vezes, é necessário virar o waffle para que doure dos dois lados.

Sabrina Maia

Comprei de algumas marcas antes dessa e não havia gostado, porém essa tem qualidade boa e aquece uniformemente. Estou satisfeito com a compra e recomendo.

Adilson

Esta máquina de waffles tem revestimento antiaderente, segundo a Mondial Imagem: Reprodução/ Amazon Pontos de atenção

Alguns consumidores afirmam que o revestimento antiaderente saiu com pouco tempo de uso. Também há relatos de que a máquina demora para esquentar e não assa o alimento de maneira igual.

Chegou rápido e já experimentamos. Ela não assa muito rápido igualmente a outras que já tivemos, mas tem um excelente custo-benefício.

Marcelo

Esquenta mais na parte de cima e somente atrás. Não assa por igual e tenho que virar o waffle. O antiaderente tem que encharcar de óleo, senão gruda. No primeiro uso, já descascou um pouquinho o antiaderente.

Paulo Cesar Paiva

É boa, mas o teflon já está saindo com um mês de uso; untando bem e limpando somente com papel toalha.

Caroline Martins Paz

