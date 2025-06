Lula pede a mácron que abra o coração ao Brasil e assine o acordo Mercosul-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em coletiva de imprensa neste sábado, 7, após sua visita de Estado a Paris, Lula reafirmou que pediu ao presidente da França, Emmanuel Macron, que "abra seu coração ao Brasil" para assinar o acordo comercial entre os blocos. "A França não tem nenhum melhor amigo na América do Sul que o Brasil e o Brasil não tem outro melhor amigo na Europa que não seja a França. Porque dois amigos não podem fazer um acordo?", questionou Lula. "Se tiver problemas, vamos sentar numa mesa conversar e acabar com isso", defendeu Lula.

Para Lula, o acordo entre Mercosul e União Europeia seria uma resposta ao presidente Donald Trump. "Vamos mostrar que o multilateralismo vai sobreviver", defendeu o presidente.

Lula ressaltou ainda o compromisso de investimento de US$ 100 bilhões ao longo dos próximos cinco anos das 15 maiores empresas francesas no Brasil. "Não sei quando estou gastando, porque não sou eu que não cuido disso, mas sei quanto estou levando de volta ao Brasil", afirmou. "Isso é muito relevante para um país que precisa deixar de ser pequeno e se colocar como grande", defendeu Lula.

O presidente afirmou ainda que foi dizer ao presidente da França, Emmanuel Macron, que é uma "vergonha" o fluxo comercial de US$ 9 bilhões entre os países. "Acho que o Brasil, de vez em quando, se comporta em relação aos países europeus como se fôssemos colonizados ainda e subservientes", criticou.

Em Paris, Lula teve encontros bilaterais com Macron. O presidente segue agora para Mônaco e Nice.