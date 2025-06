Lula diz que está 'tudo acertado' sobre a questão do aumento do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 7, em Paris que está "tudo acertado" quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Você pode estar certo de que vai acontecer exatamente o que nós acertamos, sem brigas, sem conflito, apenas fazendo aquilo o que tem que ser feito, conversar, encontrar uma solução e resolver", afirmou a jornalistas ao ser questionado se o governo tem uma proposta alternativa para evitar a derrubada da alta do tributo no Congresso.

Lula disse que teve uma reunião em sua casa esta semana para discutir o IOF, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de Gabriel Galípolo, do Banco Central, e Rui Costa, da Casa Civil.

"Foi uma belíssima reunião. Está tudo acertado", disse Lula hoje em Paris.

O Broadcast/Estadão apurou que neste domingo, 8, haverá nova reunião entre Haddad, Motta, Alcolumbre e líderes partidários para discutir alternativas ao aumento do IOF.

As declarações de Lula foram feitas durante viagem à França.