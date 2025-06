Lula afirma que acordo com UE será assinado antes do Brasil deixar presidência do Mercosul

Paris e São Paulo 07/06/2025 08h19 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a mostrar confiança neste sábado, 1, na assinatura de um acordo entre Mercosul e União Europeia. "Estou convencido que até eu deixar a presidência do Mercosul nós vamos ter esse acordo assinado, com todo mundo sorrindo", disse a jornalistas em Paris. O Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul na sexta-feira, 6, por seis meses, mas alguns países europeus, sobretudo a França, têm mostrado resistência ao acordo. Lula disse hoje que propôs a Macron reuniões entre os agricultores brasileiros e franceses, incluindo os pequenos e médios. "Ao invés de antagonismo, a nossa agricultura pequena e média possivelmente tenha muita complementaridade." "Longe de mim querer prejudicar o pequeno agricultor francês", disse Lula. "Não quero que a gente pare de comprar vinho da França, embora a gente produza vinhos, de comprar champanhe, embora a gente produza também, de comprar queijo. Política comercial é uma via de duas mãos." Lula ressaltou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem procuração para assinar o acordo comercial, independente de a França querer ou não. "Acho que o Parlamento europeu aprova o acordo. Mas não quero que seja um acordo que as pessoas fiquem de cara feia, porque aí não é acordo", disse Lula aos jornalistas em Paris neste sábado.