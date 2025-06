IR: quais são os próximos grupos para receber a restituição?

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda já entregue no dia 30 de maio e contemplou grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e pessoas que vivem exclusivamente do magistério. Quem entregou a declaração nos primeiros dias, também tem mais chances de receber antes. Para o segundo lote, no dia 30 de junho, as regras são as mesmas.

Qual a prioridade para receber a restituição?

Idosos com 80 anos ou mais.

Idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave.

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix (chave CPF).

Demais contribuintes, conforme a data de envio da declaração.

Como saber se não caiu na malha fina. Para saber qual o status de processamento da restituição, o contribuinte pode fazer dois tipos de consulta:

Consulta simplificada: acesse o site da Receita Federal https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br e informe o CPF, data de nascimento e o ano da declaração (2025).

Consulta completa no Portal e-CAC: acesse www.gov.br/receitafederal, faça login com a conta gov.br e vá até "Meu Imposto de Renda" para verificar o status do processamento e da restituição.

Calendário dos lotes de restituição

A restituição é paga em cinco lotes mensais:

1º lote: 30 de maio (o lote contemplou também restituições residuais de exercícios anteriores).

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quais as dúvidas mais comuns?

A restituição pode ser recebida via Pix. Sim, desde que a chave seja o CPF do titular da declaração.

Não recebi minha restituição, estou na malha fina? Talvez. Consulte o extrato da sua declaração no Portal e-CAC para verificar pendências.

Minha conta bancária foi encerrada. E agora? Você deve reagendar o crédito da restituição com o Banco do Brasil, informando uma nova conta.

E se a restituição estiver demorando?

Verifique o status no Portal e-CAC.

Se aparecer "em fila de restituição", aguarde os próximos lotes.

Se houver pendência, envie uma declaração retificadora para a Receita o mais rápido possível.

Confira os dados bancários informados. A conta precisa estar ativa e no seu nome.

Para restituição via Pix, a chave precisa ser o CPF.

Em caso de dúvida, vale entrar em contato com a Receita: capitais: 4004-0001 e outras regiões: 0800-729-0001