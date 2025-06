Homem é preso por andar com pai morto em cadeira de rodas em Manaus

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 42 anos foi detido hoje após ser flagrado circulando com o corpo morto do próprio pai, de 77 anos, em uma cadeira de rodas, em Manaus (AM).

O que aconteceu

Homem teria saído com o pai para pegar um empréstimo bancário, disse delegado. Segundo o delegado Adanor Porto, o suspeito alegou estar desempregado e disse que usaria o valor para comprar alimentos e itens de higiene, pois ambos enfrentavam dificuldades financeiras.

Polícia foi acionada após populares desconfiarem da situação ao perceberem que o idoso estava imóvel na cadeira de rodas. "O filho o acompanhava o tempo todo, aparentemente sem perceber que o pai já havia falecido", disse o capitão A. Carvalho, do Comando de Policiamento Ostensivo.

Perito não pôde precisar o tempo exato da morte, segundo delegado. "O perito verificou rigidez cadavérica, mas não pôde precisar o tempo exato da morte naquele momento. Somente com os laudos definitivos do IML e da perícia criminal poderemos esclarecer quando, de fato, ocorreu o óbito e se houve algum tipo de crime", disse o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana.

Corpo da vítima apresentava feridas, mas, conforme avaliação preliminar da perícia e relatos de familiares, essas lesões podem estar relacionadas a comorbidades preexistentes. O idoso era hipertenso, diabético, fazia uso de bolsa de colostomia e apresentava quadro clínico severamente debilitado.

Se comprovado que homem retirou o pai de casa morto para pegar empréstimo, ele poderá responder por vilipêndio de cadáver, afirmou Adanor. "Caso fique comprovado que ele retirou o pai de casa já em óbito com a intenção de obter um empréstimo, poderá responder por vilipêndio de cadáver e, eventualmente, por tentativa de estelionato, caso tenha efetivamente tentado realizar a transação financeira."

Até o momento, não há indícios de maus-tratos. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para adotar as medidas legais.