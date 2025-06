Nem parece SP: 10 hospedagens na capital e arredores para aliviar estresse

A poucos quilômetros do centro de São Paulo, é possível se hospedar em lugares que fazem esquecer que você ainda está no estado ou até na capital. Em regiões como Mairiporã, São Roque e até na zona sul paulistana, surgem cabanas, chalés e casas cercadas por verde, com lareira, banheira e vista para a mata.

Selecionamos hospedagens diferentes, que parecem longe da cidade grande, mas estão a poucas horas ou minutos do metrô ou rodovia. Todas estão disponíveis no Airbnb, têm nota acima de 4,8 e oferecem o tipo de acomodação ideal para quem busca descanso, sem sair de São Paulo (os preços foram checados em 06/06/25, mas podem variar conforme a data selecionada).

Recanto Azul (capital)

Hospedagem com carinha de interior Imagem: Divulgação Airbnb

Apesar de estar dentro da capital paulista, a hospedagem oferece uma experiência de descanso que nem parece São Paulo. Localizada em uma península da represa do Guarapiranga, a casa fica em área fechada com portaria e segurança 24h e está a poucos minutos do Aeroporto de Congonhas. Ideal para aniversários ou grande celebrações, pois acomoda até 11 pessoas.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "A casa é linda, muito confortável e espaçosa. Todos os espaços são muito confortáveis. Cozinha bem equipada e quartos super aconchegantes. O espaço é cercado de natureza e bem cuidado". (Magda, maio de 2025).

Moema (capital)

Hospedagem é refúgio em meio ao caos de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Duplex em Moema reúne localização estratégica e boa estrutura. Fica perto de comércio variado, como mercados, padarias e academias, e conta com cozinha equipada, Wi-Fi e TVs com streaming. O imóvel tem varanda com banheira de imersão e vista para São Paulo, além de sauna privativa no banheiro.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Carla foi uma anfitriã nota 10 desde o check-in até o check-out, me auxiliou em tudo, além de ser super flexível com os horários de entrada e saída. O apartamento é impecável. Extremamente confortável, mais bonito do que as fotos mostram. Com certeza voltaremos novamente". (Marcus, maio de 2025).

Centro (capital)

Parece que você está no cinema Imagem: Airbnb Divulgação

Studio de 40 m² no centro histórico de São Paulo aposta em estética inspirada no universo de Amélie Poulain. Localizado no edifício Germaine Burchard, o espaço foi projetado por Carol Pascoal, diretora criativa da Le Pink Collective.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Lugar limpo, organizado e extremamente confortável. Pertinho de tudo e localização segura. Ana respondeu todas as dúvidas rapidamente e com bastante clareza, pretendo voltar. Muito obrigado".(Marcello, março de 2025).

Casa sustentável na Lapa (capital)

Casa sustentável na zona oeste Imagem: Divulgação Airbnb

Casa ecológica na Lapa combina estilo rústico e vista para a cidade em um refúgio urbano com pegada sustentável. A hospedagem permite self check-in por cofre de chaves e aceita pets. Com mobiliário de madeira e elementos naturais, o espaço oferece praticidade sem abrir mão do conforto. Ideal para quem busca uma estadia alternativa em São Paulo.

Nota no Airbnb: 4,82

Palavra do hóspede: "Em pouco tempo que estive no espaço do Gustavo deu para sentir e ver que é um lugar extremamente especial. Uma casa personalizada para quem está conectado com a natureza e com o bem-estar da moradia. Voltarei". (Vera, maio de 2025).

Chalé na montanha (Mairiporã)

Mairiporã é pertinho de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Esse chalé em Mairiporã oferece estadia integrada à natureza, com ambiente acolhedor e estrutura completa para quem busca descanso perto da capital. O local combina tranquilidade e praticidade em um refúgio cercado por verde, a poucos quilômetros de São Paulo.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "O chalé é muito bonito e com privacidade. O local é agradável para quem busca contato com a natureza e relaxar. Cláudio é super prestativo e responde muito rápido. Adoramos." (Rafaela, abril de 2025).

Cabana em Roque (interior)

São Roque tem muitas opões de lazer Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana rústica com dois andares em área cercada de natureza oferece privacidade e tranquilidade a poucos quilômetros de São Paulo. Na parte superior, uma suíte com vista aberta para a paisagem. No andar térreo, há um pequeno quarto com sofá-cama e um banheiro externo.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A cabana é ainda mais bonita pessoalmente! Se você desejar relaxar e estar próximo da natureza, é o lugar ideal! Todos os equipamentos necessários para uma boa estadia são oferecidos pela acomodação: aquecedor, ar condicionado, ventilador, utensílios para cozinha e churrasco, tudo muito organizado". (Vitória, maio de 2025).

Casa em São Roque (interior)

São Roque tem muitas acomodações para descansar Imagem: Divulgação Airbnb

Casa de campo em São Roque a menos de cinco minutos das principais vinícolas da região. Ideal para casais em busca de privacidade ou famílias que querem descansar com conforto e contato com a natureza.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Minha estadia foi excelente, lugar lindíssimo, aconchegante, com uma bela vista! Tudo estava muito limpo e organizado. Fomos muito bem recebidos. O Jansen muito prestativo e atencioso. Voltarei outras vezes, com certeza." (Larissa, maio de 2025).

Cabana em Carapicuíba (Grande São Paulo)

Dá para chegar até de trem Imagem: Divulgação Airbnb

Tiny house a 20 minutos da capital, cercada por natureza e com vista para uma área preservada de nascentes e mata nativa. Fica a 15 km do metrô São Paulo-Morumbi, próxima a linhas de ônibus e à estação de trem de Carapicuíba.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "O lugar é muito bonito, a vista é linda, ambiente relaxante, lugar bem silencioso (exceto os cachorros dos vizinhos que latem bastante) gostamos bastante da estadia, um lugar realmente que dá para se isolar do movimento de SP". (Michelly. maio de 2025).

Cabanas Cantareira (Mairiporã)

Cabana rústica em Mairiporã Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana com hidromassagem e piscina de água mineral, ideal para casais ou pequenas famílias que buscam conforto e natureza. Fica em terreno fechado, com portão eletrônico, câmeras de segurança e rodeado por floresta.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Adoramos a experiência. A cabana é super aconchegante, limpa, bem equipada e tudo é pensado nos mínimos detalhes para nos dar o maior conforto. A vista da mata e o silêncio são incríveis. Tudo perfeito para recarregar as energias em contato com a natureza". (Luciana, maio de 2025).

Cabana Flutuante (Mairiporã)

Acomodação em ambiente intimista Imagem: Divulgação Airbnb

Chácara privativa cercada pela natureza, com cabana, casa de apoio e estrutura completa para descanso em meio ao verde. O espaço é exclusivo, sem áreas compartilhadas, oferecendo mais privacidade e tranquilidade.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A casa é muito legal. Estava limpa, organizada, bem completa. Igual das fotos. A Adriana responde super rápido e sempre muito solícita. Tinha lenha e álcool para as lareiras externa e interna. Tem uma caseira ao lado que ajudou quando precisamos de qualquer coisa". (Cesar, abril 2025)

