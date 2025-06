Dias Toffoli anula decisões da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), encerrou, nesta sexta-feira, 6, todos os atos da Operação Lava Jato contra Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e das Comunicações no governo de Dilma Rousseff.

Paulo Bernado era réu em processos que o acusavam de corrupção, lavagem de dinheiro e por supostamente ter recebido dinheiro de uma empresa contratada pelo ministério do Planejamento enquanto encabeçava a pasta.

A defesa de Paulo Bernardo pediu para que a decisão de anular as condenações do advogado Guilherme Salles, tomada por Dias Toffoli, fosse estendida para o ex-ministro.

Ao encerrar os atos, Toffoli defendeu que "tendo sido reconhecida a existe^ncia de conluio entre o ex-juiz Sergio Moro e integrantes do Ministe?rio Pu?blico a partir de circunsta^ncia objetiva envolvendo o pre?vio acerto entre acusac?a~o e magistrado para deflagrac?a~o de operac?o~es policiais que tinham como alvos o ora requerente, bem como Guilherme de Salles Gonc?alves".

No ano de 2023, Toffoli anulou provas do acordo de leniência da Odebrecht contra Paulo Bernardo, inviabilizando uma ação contra o ex-ministro em Porto Alegre (RS).