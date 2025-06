Cristiano Ronaldo confirma que não jogará a Copa do Mundo de Clubes

O astro português Cristiano Ronaldo admitiu neste sábado (7) que recebeu propostas de equipes que vão participar da Copa do Muno de Clubes da Fifa (14 de junho - 13 de julho), mas não aceitou nenhuma e afirmou que não vai disputar o torneio.

"Está praticamente decidido da minha parte não ir à Copa de Clubes, mas tive bastantes convites, isso é um fato", declarou CR7 em entrevista coletiva em Munique, na véspera da final da Liga das Nações da Uefa entre Portugal e Espanha.

No final de maio, o jogador de 40 anos anunciou nas suas redes sociais que havia encerrado seu "capítulo" no Al-Nassr da Arábia Saudita, onde chegou no início de 2023, sem dar pistas sobre qual seria seu próximo passo.

"Neste momento não faz sentido falar de outras coisas sem ser a seleção, mas houve bastantes contatos. Há coisas que fazem sentido, outras não, mas não se pode ir a todas", explicou o português, sem revelar quais seriam esses clubes interessados.

Perguntado sobre quem deve ganhar a Bola de Ouro, CR7 considerou que o justo seria o prêmio ser entregue a um dos jogadores do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões.

"Não posso dizer quem merece. Na minha opinião, deve ganhar quem está na equipe que ganhou títulos. O vencedor da Bola de Ouro deve estar na equipe que venceu a Liga dos Campeões.

O próprio Cristiano recebeu cinco vezes a Bola de Ouro em sua carreira: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

dwi-tba/dr/mcd/cb

© Agence France-Presse