Coco Gauff vence Aryna Sabalenka e é campeã de Roland-Garros

A americana Coco Gauff conquistou seu primeiro troféu do saibro parisiense ao vencer a bielorussa de virada, por 2 sets a 1, com parciais de (6/7 (5-7), 6/2 e 6/4) em 2h38 de jogo.

Elcio Ramalho, de Roland-Garros

Há 12 anos o torneio feminino de Roland-Garros não tinha um final entre as duas melhores tenistas da atualidade, no caso, a n° 1, Aryna Sabalenka, e a n° 2, Coco Gauff.

As duas tenistas chegaram à final do torneio parisiense com apenas um set perdido, e no confronto direto estavam empatadas com 5 vitórias para cada uma.

Coco Gauff e Aryna Sabalenka já haviam se enfrentado em uma final de Grand Slam, no US Open de 2023, vencido pela americana. Este foi o 10° título de Coco na carreira, sendo o segundo de Grand Slam.

A americana disputou sua segunda final no saibro parisiense. Em 2022, aos 18 anos, ela perdeu a disputa pelo troféu para a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0.

Antes de disputar sua segunda final em Roland-Garros, Coco Gauff eliminou a australiana Olivia Gadecki, as tchecas Tereza Valentova e Marie Bouzkova, em seguida Ekaterina Alexandrova, sua compatriota Madison Keys e na semifinal, uma das surpresas do torneio, a francesa Loïs Boisson.

O jogo

Aryna Sabalenka teve a primeira quebra de saque no primeiro set sem ceder nenhum ponto. Embalada, ampliou a vantagem com uma nova quebra e abriu 4/1. Mas a americana se acertou em quadra e começou uma reação.

Com o apoio da torcida, Coco devolveu as quebras de serviço e empatou o placar em 4/4, equilibrando a partida.

Aryna Sabalenka voltou a quebrar o saque da americana e teve várias oportunidades de fechar o set, mas Coco Gauff, sólida nas defesas, voltou a deixar tudo igual no placar e levou o jogo para o tie break. A bielorrussa saiu atrás, mas virou e fechou o set em 7/6 (7- 5), após 1h18 de duelo.

No segundo set, a americana se recuperou, e forçando os erros de Sabalenka garantiu duas quebras de saque, repetindo o placar de 4 a 1 como no primeiro set, mas a seu favor.

A bielorrussa chegou a quebrar o saque de Coco Gauff, que devolveu a quebra e depois fechou em 6/2.

No terceiro e decisivo set, a americana voltou a mostrar seu melhor jogo, e mais eficiente em quadra, ficou na frente ao quebrar o saque depois de uma dupla falta de Sabalenka. Ela abriu 3 a 1, antes de ver uma reação da bielorrussa que deixou tudo igual, 3/3.

Mas, errando menos que a adversária, Coco fechou o set em 6/4 e a partida, de virada, em 2 sets a 1.

Premiação milionária

A premiação contou com a presença de uma tetra campeã do torneio, a belga Justine Henin, vencedora das edições de 2003, 2005, 2006 e 2007.

Em lágrimas, Aryna Sabalenka reconheceu que foi uma derrota "muito difícil", e chegou a pedir desculpas à sua equipe pelo fracasso na final. No entanto, a bielorrussa elogiou a americana que foi muito "lutadora" em quadra e merecedora de seu segundo Grand Slam.

Com o troféu de campeã nas mãos, Coco Gauff agradeceu a Deus por tê-la "ajudado a superar momentos difíceis" e declarou que "sempre é muito duro" jogar contra Sabalenka.

Muito emocionada com a conquista, a americana também agradeceu o carinho que recebeu do público francês durante a competição. "Eu não achei que fosse conseguir, mas meu treinador achou que sim, que conseguiria", disse ao se referir a seu técnico francês, Jean-Christophe Faurel.

Além de erguer o troféu Suzanne Lenglen, Coco Gauff também embolsou um cheque de € 2,55 milhões de euros (pouco mais de R$ 16 milhões).

Apesar da derrota, Aryna Sabalenka, vencedora de três Grand Slams na carreira, permanece na liderança do ranking mundial pela 42?ª semana consecutiva.