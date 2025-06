CEO da Vale diz que empresa tem condições de ser líder no fornecimento de minerais para IA

O CEO da Vale, Gustavo Pimenta, disse neste sábado, 7, que a guerra tarifária gera incertezas nos negócios da mineradora, sobretudo pelo impacto nas cotações das commodities de um arrefecimento da economia global. Ele frisou, no entanto, que está otimista em relação ao potencial de a Vale liderar a produção de minerais críticos na transição energética e na revolução tecnológica.

"No longo prazo, os minerais críticos vão ter uma relevância para o mundo, assim como o petróleo teve nos últimos 100 anos. A gente já vinha observando isso na Vale ao longo desses últimos anos e nos posicionando para ser um ofertante dentro dessa indústria", declarou Pimenta durante participação no fórum da Esfera no Guarujá, no litoral paulista.

O executivo pontuou que o Brasil talvez tenha o maior potencial de produção de minérios no mundo. "Temos a tabela periódica no nosso território, o potencial de ser talvez a maior força no fornecimento desses minerais críticos, que aqui inclui minério de ferro de alto teor, para ajudar uma indústria em descarbonização, para ajudar no fornecimento de minerais, principalmente para tecnologia, inteligência artificial. Tudo isso vai requerer um aumento muito grande desses minerais", afirmou o CEO da Vale.