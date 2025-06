"Casas de horror": Bulgária resgata 75 idosos maltratados em estabelecimentos ilegais

O ministro da Justiça da Bulgária, Gueorgui Gueorguiev, anunciou no sábado (7) a evacuação de 75 idosos que haviam sido trancados e submetidos a tratamento degradante em dois centros de atendimento ilegais durante uma operação policial em grande escala.

Alguns deles tinham "os pés amarrados, estavam sob o efeito de sedativos" e foram trancados em grupos "em quartos (...) sem roupa de cama, com as maçanetas das janelas removidas e isolados do mundo exterior", disse o Ministério, acrescentando que os estabelecimentos estavam localizados no vilarejo de Yagoda, no leste da Bulgária.

Os homens e mulheres, com idades entre 51 e 85 anos, viviam em antigos centros de atendimento, que os proprietários haviam convertido em "quartos para alugar" por cerca de € 440 a € 450 por mês (entre R$ 2790 e R$ 2860), o que lhes permitia evitar inspeções dos serviços sociais e de saúde.

O escritório do promotor público regional na cidade vizinha de Stara Zagora anunciou posteriormente a abertura de uma investigação sobre "sequestro, violência e negligência". "De acordo com testemunhas, uma mulher idosa não saía do estabelecimento há quatro anos. Outro morador tentou fugir, mas foi pego, espancado e deixado inconsciente", disse em um comunicado. Cinco suspeitos foram presos e mantidos sob custódia, acrescentou. Dezoito idosos foram hospitalizados, dois em estado grave, informou o ministério.

"Casas de horror"

O ministro da Justiça, Gueorgui Gueorguiev, descreveu esses locais como "casas de horror".

A Bulgária, o país mais pobre da União Europeia, é regularmente criticada por organizações internacionais pelas graves deficiências de seus estabelecimentos de saúde, especialmente em psiquiatria.

A falta de instalações públicas para os idosos também incentivou o desenvolvimento de centros ilegais. Em novembro de 2021, nove idosos morreram em um incêndio em uma casa de repouso perto de Varna (leste), e outros quatro perderam a vida em um incidente semelhante em maio de 2022 em outro estabelecimento na mesma região.

(Com AFP)