Calor de 47?°C na Arábia Saudita pode ter causado a morte de 13 peregrinos iranianos rumo a Meca

Pelo menos 13 peregrinos iranianos morreram durante a grande peregrinação anual à Arábia Saudita, onde as temperaturas aumentaram drasticamente nos últimos dias, informou a mídia estatal iraniana no sábado (7). O número de atendimentos médicos para peregrinos também aumentou.

"Desde 6 de junho, o número total de peregrinos iranianos que morreram durante o hajj 2025 é de 13", disse a unidade de operações médicas e de saúde do Crescente Vermelho Iraniano em um comunicado divulgado pela agência oficial Irna.

Não foram fornecidos detalhes sobre as causas das mortes, mas a fonte disse que "nos últimos dias, as temperaturas nas cidades sagradas da Arábia Saudita chegaram a 47?°C, o que pode causar insolação grave nos peregrinos".

O número de consultas médicas para peregrinos iranianos nos centros do Crescente Vermelho em Medina e Meca, no oeste do reino, chegou a 138.900, de acordo com a Irna. Este ano, 86.700 iranianos fizeram a grande peregrinação a Meca e seus arredores, que acabou de terminar.

Até o último domingo (1°), mais de 1,4 milhão de peregrinos muçulmanos, de várias nacionalidades, haviam chegado à Arábia Saudita, segundo as autoridades. O balanço final do total de peregrinos ainda não foi divulgado.

Mudança climática eleva vulnerabilidade dos fiéis em condições extremas

Em 2024, mais de 1.300 peregrinos, incluindo 22 iranianos, morreram durante o hajj, quando as temperaturas chegaram a 52 °C, de acordo com as autoridades.

A mudança climática está aumentando a frequência e a intensidade das ondas de calor. As mortes ocorridas no ano passado ilustram a vulnerabilidade dos fiéis a essas condições extremas.

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, de acordo com o serviço europeu Copernicus sobre mudanças climáticas.

"Em busca da pureza"

Há 1.500 anos os muçulmanos vão a Meca para celebrar o hajj. Segundo a tradição, aquele que efetua o hajj volta para casa "puro e inocente", como no dia em que nasceu.

Um dos cinco pilares do Islã, o hajj deve ser realizado pelo menos uma vez na vida de um muçulmano praticante que tenha condições financeiras. Ele consiste em uma série de ritos religiosos realizados durante vários dias na cidade sagrada e em seus arredores.

Situada a 800 km de Riade, capital da Arábia Saudita, Meca é considerada o berço do profeta Maomé e do Islã. O hajj é marcado por várias etapas, mas um dos pontos altos do ritual é o momento em que os fiéis giram em torno da Kaaba, a estrutura cúbica localizada na Grande Mesquita. De acordo com a tradição, a Kaaba abriga uma pedra negra que teria sido arrancada do paraíso.

(Com AFP)