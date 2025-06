Zema diz não acreditar em unidade da direita para 2026: 'Questões de ego'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou hoje que acha "difícil" a direita ter um candidato único à Presidência no primeiro turno de 2026. Ele citou como problemas "questões de ego".

O que aconteceu

Zema disse ser favorável a uma candidatura única da direita em 2026. Por outro lado, afirmou que essa possibilidade é pouco provável no primeiro turno devido a questões pessoais, partidárias e de ego. As declarações ocorreram em conversa com jornalistas durante evento do Esfera Brasil, em Guarujá (SP).

Na avaliação do governador, a direita terá de dois a quatro candidatos ao Planalto na próxima eleição. Ele afirma, no entanto, que a tendência é de união no segundo turno.

"Concordo [com uma candidatura única de direita], mas acho difícil", declarou Zema. "Acho que, pelo que eu vejo em questões de partido, de ego, questões pessoais, a direita deve disputar o primeiro turno com alguns nomes e depois se unir no segundo, o que é muito bom."

Zema quer ser candidato ao Planalto em 2026. Outros governadores também estão na fila, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, tem insistido na candidatura. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é cotada. Tanto ela quanto Tarcísio condicionam uma eventual candidatura ao apoio de Bolsonaro.

Zema fez acenos a Bolsonaro. Ele voltou a afirmar que, caso seja eleito, vai conceder indulto ao ex-presidente, que é réu no processo por tentativa de golpe de Estado.