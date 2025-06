Vitória Miranda é campeã juvenil de simples e duplas em Roland Garros

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) June 6, 2025

O ótimo início de temporada coloca a mineira Vitória Miranda entre os tenistas que sonham em conquistar o título do Grand Slam: quando o atleta vence os quatro principais torneios de tênis da temporada (Aberto da Austrália, Roland Garrros, Wimbledon e US Open). .

"O tênis em cadeira de rodas brasileiro vive um momento de afirmação e conquistas históricas. Vitória Miranda brilhou mais uma vez e sagrou-se campeã de Roland Garros nas categorias de simples e duplas, consolidando-se como um dos grandes nomes do circuito juvenil internacional. Uma performance irretocável, que emociona e orgulha a todos que acompanham sua trajetória", disse Alexandre Farias, presidente da CBT.

Na disputa masculina, o mineiro Luiz Calixto foi finalista tanto na chave de simples quanto na de duplas, mas ficou com o vice-campeonato em ambas. Na disputa individual, Calixto foi superado pelo austríaco Maximilian Taucher por 2 sets a 0 (3/6 e 0/6). Na decisão de duplas, Calixto e o companheiro belga Alexander Lantermann perderam para a dupla do norte-americano Charlie Cooper com o austríaco Maximilian Taucher por 2 sets a 0 (4/6 e 0/6).