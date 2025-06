Vitória Miranda é campeã júnior de simples e duplas em Roland-Garros em cadeira de rodas

Talento do tênis em cadeira de rodas, Vitória Miranda, de 17 anos, venceu a final juvenil do torneio de Roland-Garros na tarde desta sexta-feira (6) contra a americana Sabina Czaus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Com o resultado, a mineira acumula dois títulos de Grand Slam de simples em 2025.

Com um golpe de direita, Vitória derrotou Sabina Czaus após 59 minutos de partida, tornando-se campeã da chave feminina juvenil para atletas em cadeira de rodas no famoso Grand Slam francês de saibro, cinco meses após ter sido campeã de simples no Australian Open, enfrentando a mesma adversária.

Natural de Belo Horizonte, a número 1 do mundo no juvenil em cadeira de rodas nasceu prematura com artrogripose múltipla congênita, uma condição que causa deformidades nos membros inferiores. Mesmo com 10% da força convencional nas pernas, ela demonstrou muita aptidão física, segundo o treinador Léo Butija, de Uberlândia.

No tênis em cadeira de rodas juvenil em Roland-Garros, as chaves de simples contaram com quatro atletas e a de duplas com uma única partida.

Vitória Miranda também disputou a chave de duplas em Paris ao lado da belga Luna Gryp - com quem foi vencedora no Aberto da Austrália - dessa vez contra a americana Sabina Czauz e a sueca Emma Gjerset. Vitória e Luna derrotaram as adversárias por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 55 minutos de partida.

Calixto perde na decisão

No masculino, o mineiro Luiz Calixto, de 17 anos, jogou a final das duplas masculinas júnior de Roland-Garros, nesta sexta-feira, ao lado do belga Alexander Lantemann contra o americano Charlie Cooper e o austríaco Maximilian Taucher.

Calixto e Lantemman perderam o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 6/0, em uma hora de jogo.

Calixto tem uma pseudoartrose na perna direita, um encurtamento no membro. No início do ano, ele havia conquistado o título júnior nas duplas masculinas em Melbourne.