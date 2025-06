Vídeo mostra palestinos invadindo depósito da ONU, e não armazém do Hamas

Do UOL, no Rio

É falso que um vídeo que circula nas redes sociais mostre palestinos invadindo um armazém do Hamas, onde haveria comida escondida.

As publicações usam imagens de palestinos famintos invadindo um depósito da ONU para alegar que a fome em Gaza seria uma "farsa".

A fome em Gaza é real, e o Estado de Israel tem bloqueado a entrada de ajuda humanitária. A situação é frequentemente denunciada por organizações internacionais, inclusive a ONU, que afirma que toda a população de Gaza está em risco crítico de fome.

O que diz o post

Publicações usam o vídeo de uma multidão em um galpão com as legendas enganosas: "A farsa da fome em Gaza foi exposta ao mundo. Hamas esconde toneladas de comida, mente sobre fome e mata civis que descobrem a farsa".

Por que é falso

Vídeo não mostra depósito do Hamas. Em uma busca reversa por frame do vídeo pelo Google Lens foi possível identificar a origem da gravação. As imagens mostram, na verdade, palestinos que invadiram um armazém do Programa Mundial de Alimentos, da ONU, na Faixa de Gaza. Quatro pessoas morreram no tumulto, duas delas foram atingidas por tiros (aqui, aqui, em português; aqui e aqui, em inglês).

Palestinos levaram sacos de comida que seriam distribuídos. A agência da ONU apelou para um aumento imediato da ajuda alimentar "para garantir às pessoas que elas não passarão fome".

A invasão também foi noticiada pelo UOL. Confira abaixo vídeo publicado no dia 28 de maio:

Fome em Gaza. De acordo com a ONU, toda a população da Faixa de Gaza está em risco crítico de fome.

Israel bloqueia ajuda humanitária em territórios palestinos. O Estado israelense impõe bloqueios que impedem que ajuda humanitária de organizações internacionais cheguem à Gaza. Até o mês passado, o bloqueio já durava 90 dias, quando foi enfim liberada a entrada de suprimentos (aqui).

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news