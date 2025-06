Venda de cimento retoma crescimento em maio com alta de 6,5%, diz Snic

SÃO PAULO (Reuters) - A comercialização de cimento no Brasil cresceu 6,5% em maio ante o mesmo mês do ano passado, para 5,7 milhões de toneladas, informou o sindicato de fabricantes do material, Snic, nesta sexta-feira, em um resultado apoiado em parte pela fraca base de comparação diante das chuvas que arrasaram o Sul do país um ano atrás.

Por dia útil, as vendas de maio subiram 3,1% ante abril e cresceram 4,2% ante o mesmo mês de 2024, para 244,1 mil toneladas, informou a entidade.

No acumulado de janeiro a maio, as vendas de cimento no Brasil subiram 4,6%, para 26,6 milhões de toneladas.

Para o Snic, diante do efeito estatístico causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul um ano atrás, as projeções deste ano apontam um desempenho mais modesto do setor nos próximos meses.

Em maio, todas as regiões do país mostraram crescimento de vendas de cimento sobre o mesmo mês de 2024, com destaque para a expansão de 19% no Sul, para 971 mil toneladas. O Sudeste, maior mercado, teve crescimento de 2,7% nas vendas, enquanto Nordeste cresceu 7,1%, Norte mostrou incremento de 5,4% e Centro-Oeste registrou aumento de 5%.