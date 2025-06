Vencemos a batalha contra a inflação na zona do euro, diz Villeroy de Galhau, do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) conseguiu controlar a inflação após um aumento repentino impulsionado pelo fim da pandemia de covid-19 e pela invasão da Ucrânia pela Rússia, afirmou o dirigente François Villeroy de Galhau, que também é presidente do BC da França. "Vencemos a batalha contra a inflação na Europa", disse, em entrevista à televisão francesa nesta sexta-feira, 6.

O BCE reduziu sua taxa básica de juros de 2,25% para 2% na quinta-feira, 5, seu oitavo corte desde junho de 2024. Essa medida ocorreu após dados que mostraram que a taxa anual de inflação foi de 1,9% em maio, abaixo da meta de 2% do BCE.

Os economistas do banco central esperam que a inflação fique em média em apenas 1,6% no próximo ano, antes de voltar a subir para 2% em 2027. Fonte: Dow Jones Newswires.

