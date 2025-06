'Vai morrer por omissão do Estado', diz defesa de preso com câncer terminal

A defesa de Avelino Gonçalves Lima, líder de facção criminosa preso com câncer terminal no Rio de Janeiro, pediu à Justiça que ele passe a cumprir pena em prisão domiciliar para fazer o tratamento de quimioterapia adequado, minimizando "risco de morte iminente".

O que aconteceu

Defesa de detento responsabiliza médico de presídio do Rio por parecer contrário à prisão domiciliar. No documento, a advogada Flávia Fróes cita o parecer de "risco de morte iminente" emitido no fim de maio. Dias depois, o mesmo médico lotado na Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) deu parecer contrário "sem qualquer fundamento clínico ou exame adicional", diz a defesa de Avelino.

Representante legal de Avelino diz ver ação criminosa em laudo da Seap. Segundo o pedido encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio, a defesa do interno cita crimes como lesão corporal culposa por omissão de profissional de saúde.

Detento é apontado como o líder da facção Povo de Israel, que domina os presídios do Rio com 18 mil faccionados no sistema prisional. Ele foi condenado a 46 anos de prisão por crimes como homicídio, roubo e estupro.

Secretaria do Rio nega omissão. "[Avelino] vem sendo devidamente assistido pela equipe médica da unidade prisional, conforme os protocolos estabelecidos (...). Não procede a informação de que houve omissão no encaminhamento a consultas oncológicas externas. A Seap, inclusive, mantém contato constante com a direção da unidade, que confirmou haver acompanhamento regular", diz a Seap por nota.

Tive que pedir na Justiça para inseri-lo no SUS. O Avelino estava abandonado e sem tratamento oncológico. Ele vai morrer por omissão do Estado.

Flávia Fróes, advogada de Avelino

Líder da facção Povo de Israel, Avelino Gonçalves Lima foi diagnosticado com câncer Imagem: Obtido pelo UOL

Transferência após diagnóstico

Avelino foi diagnosticado com câncer em metástase há dois meses. Exames de imagem revelados no começo de abril deste ano constataram que a doença havia se espalhado pelos pulmões, fígado e intestino.

Na época, o criminoso estava isolado no presídio federal de Porto Velho (RO). Após o diagnóstico, ele foi transferido para o Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio.

Avelino tinha sangramento ao tossir e se queixava de dores. Em janeiro, o médico particular do interno solicitou à Justiça exames para verificar possível câncer após examiná-lo no sistema prisional federal, mas os pedidos foram recusados, sob alegação de que a unidade teria condições de fazer o atendimento. Na ocasião, o governo federal negou descaso e disse que fornecia assistência ao custodiado.

Vínculo com PCC e "disque-extorsão"

Facção liderada por Avelino já teria mantido contatos com o PCC, segundo o Ministério Público do Rio. Contatos foram feitos quando líder do Povo de Israel estava em uma unidade prisional fluminense na divisa com São Paulo, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, período em que ele estava preso na Cadeia Pública Inspetor Luis Fernandes Bandeira Duarte, em Resende (RJ).

Nas conversas, Avelino teria autorizado o batismo de novos membros do PCC em internos nas unidades prisionais sob o seu domínio, indica investigação. Ele ingressou no sistema prisional fluminense há 25 anos. Ficou foragido após ser beneficiado pela visita familiar em 2007 e só foi recapturado dois anos depois.

Policiais penais apreenderam drogas ligadas ao Povo de Israel em presídio do Rio Imagem: Polícia Civil/RJ

Proteção a estupradores. O estatuto da facção "isenta" presos por crimes que poderiam torná-los vulneráveis a ataques. "Do portão pra dentro, zera tudo", diz documento anexado ao inquérito da Polícia Civil. "Não é permitido falar 'estuprador', temos que falar 'amigo do artigo' porque o espaço é deles (...). O nosso lema é dormir e acordar tranquilo", complementa, indicando que detentos não são ameaçados de morte por crimes pelos quais foram presos.

MP fez registro no presídio Penal Nelson Hungria, no Rio de Janeiro, exibindo banner com a "estrela de Davi", símbolo usado pela facção Povo de Israel Imagem: Ministério Público do Rio de Janeiro

Em 13 unidades prisionais, facção supera a quantidade de faccionados do CV (Comando Vermelho) em presídios do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a facção tem 43% do total de presos do sistema prisional no estado. Com isso, o efetivo desses internos citados com perfil neutro, sob influência do Povo de Israel, teria ultrapassado o percentual de faccionados.

Grupo é investigado por ter movimentado mais de R$ 67 milhões em golpes do falso sequestro ou "disque-extorsão" pelo celular em dois anos. A facção surgiu há 20 anos nos presídios do Rio. O grupo era composto inicialmente por presos por estupro, tipo de crime que motiva o afastamento dos detentos, já que podem ser vítimas de agressão ou assassinatos por parte dos outros internos.