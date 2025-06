Universidade Paris 8 homenageia Lula com título de doutor e mensagem em defesa da democracia

A Universidade Paris 8, localizada em Saint-Denis, na periferia de Paris, concedeu nesta sexta-feira (6) o título de Doutor Honoris Causa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia teve início com a apresentação de um coral da Universidade de Campinas (Unicamp), que interpretou "Pau de Arara", de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes ? canção que retrata a trajetória de um migrante nordestino em busca de melhores condições de vida no Sudeste, em alusão à própria história de Lula.

A professora Armelle Anders, responsável pela cooperação da Paris 8 com universidades brasileiras, destacou o caráter simbólico da homenagem. Segundo ela, a presença de Lula na instituição representa um manifesto "neste momento em que cresce a indiferença pelas conquistas da democracia e ocorrem ataques obstinados contra locais onde se desenvolve a ciência".

A ex-presidente da universidade Annick Allaigre, uma das moderadoras da cerimônia, celebrou a ocasião: "É um acontecimento excepcional receber o presidente da República Federativa do Brasil, um orgulho para nós, que temos contatos e colaborações com o Brasil há tanto tempo. Estamos muito emocionados".

Compromisso com a diversidade

Instalada em uma área densamente povoada e culturalmente diversa, a Paris 8 abriga uma significativa população de estudantes de origem imigrante. "Temos estudantes de famílias que nunca foram à universidade, com poucas possibilidades econômicas e culturais. É um orgulho para nós quando eles chegam ao final e obtêm um diploma universitário", afirmou Allaigre. Entre as parcerias com o Brasil, destaca-se o programa Guatá, que promove intercâmbio de pesquisadores indígenas brasileiros.

O título de Doutor Honoris Causa é uma das mais altas distinções acadêmicas concedidas por universidades ao redor do mundo. Antes de Lula, apenas a filósofa e escritora brasileira Marilena Chauí havia sido laureada pela Paris 8, em 2003.

Em seu discurso, Lula afirmou ser uma honra dividir a homenagem com Chaui, a quem chamou de "amiga e petista". Ele ressaltou que o reconhecimento vai além do mérito pessoal.

"É um reencontro com valores que moldaram minha vida: a justiça social, a educação como ferramenta de emancipação e o compromisso com os que sempre tiveram de lutar por voz e por espaço", disse Lula.

O presidente também lembrou nomes importantes ligados à universidade: "A Paris 8 acolhe estudantes de todas as origens, mas também recebeu grandes pensadores como [Michel] Foucault, [Gilles] Deleuze, o cientista social brasileiro Josué de Castro e meu querido amigo Marco Aurélio Garcia".

Apelo à paz

Em tom crítico, Lula voltou a condenar a ascensão da extrema direita, a desinformação e o negacionismo, temas recorrentes em sua visita de Estado à França. "A ausência de regulação das redes digitais só interessa às grandes corporações", afirmou, defendendo a proteção do conhecimento como bem comum.

O presidente encerrou seu discurso com um apelo à paz e à cooperação internacional. Reafirmou a necessidade de uma gestão multilateral para os desafios climáticos e condenou os conflitos armados: "Não é possível permanecer indiferente ao absurdo da guerra na Ucrânia e do genocídio do povo palestino em Gaza", declarou, sendo aplaudido pela plateia.