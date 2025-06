Após rinha nas redes com Musk, Trump quer vender seu Tesla, diz jornal

Na esteira do rompimento com o empresário Elon Musk, o presidente dos EUA, Donald Trump, quer "se livrar do Tesla" que comprou. A informação é do Wall Street Journal.

O que aconteceu

Trump teria dito a um funcionário do alto escalão que não quer mais o Tesla que comprou há cerca de três meses. A fonte informou ao jornal que o Tesla Model S vermelho está estacionado há semanas na Casa Branca.

Aquisição foi feita para promover a empresa de carros elétricos de Musk quando o bilionário ainda estava no governo. Já a venda se dará na esteira do desentendimento público entre os dois iniciado nesta semana.

Linha do tempo do divórcio

Desentendimentos começaram quando Musk criticou lei orçamentária. Na terça-feira, em post no X, o empresário chamou o megaprojeto de Trump de "abominação repugnante".

Desculpe, mas não aguento mais isso. Esse projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha: sabem que fizeram errado. Eles sabem

Elon Musk no X

Musk já havia deixado o cargo de Comissário do Departamento de Eficiência Governamental do governo em 30 de maio. A saída, porém, ocorreu em meio a elogios mútuos e aparente manutenção da boa relação, tanto que o sul-africano havia permanecido como conselheiro do departamento.

Presidente ironizou críticas a orçamento e disse que ex-aliado "enlouqueceu". Na quinta-feira, Trump afirmou que o dono da Tesla estava irritado com o fim de incentivos a projetos de energia limpa que beneficiavam a produção de carros elétricos.

"Estou muito decepcionado com o Elon", disse Trump em entrevista coletiva ontem. Pelo X, Musk afirmou que "Trump teria perdido a eleição" sem a ajuda dele. "É muita ingratidão", completou.

Empresário subiu ainda mais o tom e sugeriu o envolvimento do presidente com uma rede de prostituição de menores. Ele ainda disse que vai desativar uma nave da SpaceX, crucial para o programa espacial do governo americano.