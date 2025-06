Trump não tem planos de fazer as pazes com Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pretende falar com seu ex-aliado Elon Musk nesta sexta-feira (6), em uma tentativa de fazer as pazes após a discussão pública.

As desavenças entre o presidente da maior potência do mundo e o homem mais rico do planeta podem ter sérias consequências políticas e econômicas para os Estados Unidos.

"O presidente não planeja falar com Musk hoje", disse um funcionário da Casa Branca à AFP, pedindo anonimato.

Outro funcionário explicou que Trump considera inclusive se desfazer do Tesla vermelho que comprou em março para apoiar o dono da marca quando a bolsa de valores da empresa despencou e vários veículos foram vandalizados. Por enquanto, está estacionado no terreno da Casa Branca, mas é um sinal revelador da deterioração da relação.

- "Louco" -

É difícil saber qual dos dois tem mais a perder.

Trump permaneceu em silêncio por vários dias, apesar dos ataques incessantes de Elon Musk ao seu megaprojeto de lei orçamentária, mas na quinta-feira explodiu diante das câmeras do mundo todo.

O presidente dos EUA insistiu que foi ele quem derrubou o mandato do empresário na semana passada e tachou como "louco" o homem que antes chamava de "gênio". Voltou a insultá-lo nesta sexta-feira, ao dizer que "perdeu a cabeça".

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon", ameaçou Trump em sua plataforma Truth Social na quinta-feira.

Elon Musk, por sua vez, acusou o homem cuja campanha ele financiou com cerca de 300 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) de "ingratidão" e publicou uma mensagem em sua plataforma de rede social X pedindo sua destituição.

Também afirmou, sem provas, que o nome do presidente consta no processo de Jeffrey Epstein, um financista americano acusado de crimes sexuais que cometeu suicídio na prisão em 2019.

Segundo Musk, Donald Trump teria perdido a eleição sem sua ajuda. O chefe da SpaceX ameaçou "desmantelar (sua) nave espacial Dragon", o que seria um duro golpe para as operações da Nasa.

Mas mudou de ideia logo depois. "Bem, não vamos desmantelar a Dragon", escreveu.

- Wall Street -

Enquanto isso, as ações da Tesla despencaram em Wall Street, uma queda que abalou a fortuna ainda colossal de seu chefe. Nesta sexta-feira, estavam recuperando terreno.

Elon Musk, especialmente por meio da SpaceX, administra enormes contratos com o governo federal, o que o torna vulnerável, mas também o fortalece por meio das responsabilidades que lhe foram confiadas.

Politicamente, Donald Trump desfruta de um apoio quase inabalável entre suas bases, em comparação com a influência limitada de seu ex-aliado impopular.

O magnata republicano já demonstrou estar disposto a usar todas as ferramentas à sua disposição contra seus oponentes, incluindo o Departamento da Justiça.

"A grande mídia espalha muitas mentiras sobre o presidente Trump. Uma das mais flagrantes é que ele é impulsivo ou temperamental", escreveu o vice-presidente JD Vance no X nesta sexta-feira em sua defesa.

No entanto, o Partido Republicano sente a perda do maior doador da história política americana, a pouco mais de um ano das eleições de meio de mandato.

Embora Elon Musk tenha mencionado publicamente a ideia de lançar um novo partido, as ambições pessoais do sul-africano são limitadas pela Constituição: cidadãos naturalizados são proibidos de concorrer à presidência dos Estados Unidos.

