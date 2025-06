Trump não está interessado em conversar com Musk em meio à discussão sobre projeto de corte de impostos

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está interessado em conversar com seu ex-aliado Elon Musk, em meio a uma amarga disputa sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente, disse uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira, acrescentando que nenhum telefonema entre os dois homens está planejado para o dia.

Uma outra autoridade da Casa Branca havia dito anteriormente que Trump e Musk iriam se falar nesta sexta.

Trump, o líder mais poderoso do mundo, e Musk, o homem mais rico do mundo, tiveram um dia extraordinário de hostilidades na quinta-feira -- em grande parte nas mídias sociais -- marcando o fim de uma aliança estreita.

No pré-mercado desta sexta-feira, as ações da Tesla, de Musk, subiram até 5% após a notícia de que os dois homens teriam uma conversa programada.

A Tesla fechou em queda de 14% na quinta-feira, perdendo cerca de US$150 bilhões em valor de mercado, na maior queda de valor em um único dia na história da fabricante de veículos elétricos.

Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump e depois foi levado à Casa Branca para liderar um esforço controverso para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.

O desentendimento começou a se configurar dias atrás, quando Musk, que deixou seu cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental há uma semana, denunciou o projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump. A briga está complicando os esforços para aprovar o projeto de lei, que é a principal exigência do presidente ao Congresso controlado pelos republicanos.

Musk denunciou o pacote, que contém a maioria das prioridades domésticas de Trump, como uma "abominação repugnante" que acrescentaria muito à dívida de US$36,2 trilhões do país.

O pacote foi aprovado por pouco na Câmara dos Deputados no mês passado e agora está no Senado, onde os republicanos afirmam que farão outras alterações. Analistas apartidários dizem que o pacote acrescentaria US$2,4 trilhões à dívida em 10 anos.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que entrou em contato com Musk.

"Eu não discuto com ele sobre como construir foguetes e gostaria que ele não discutisse comigo sobre como elaborar uma legislação e aprová-la", disse ele na CNBC.

"MUITO DECEPCIONADO"

Trump inicialmente permaneceu calado enquanto Musk fazia campanha para torpedear o projeto de lei, mas quebrou o silêncio na quinta-feira, dizendo a repórteres que estava "muito decepcionado" com Musk.

"Veja, Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se teremos mais", disse ele.

Os dois então trocaram farpas em suas plataformas de mídia social: A Truth Social de Trump e a X de Musk.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição", escreveu Musk, que gastou quase US$300 milhões apoiando Trump e outros republicanos na eleição do ano passado.

Musk também afirmou que as tarifas de importação assinadas por Trump levariam os EUA a uma recessão e respondeu "Sim" a uma publicação no X dizendo que Trump deveria sofrer impeachment. Isso seria altamente improvável, já que os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

Trump, por sua vez, sugeriu que rescindiria os contratos governamentais com as empresas de Musk, que incluem a empresa de foguetes SpaceX e sua unidade de satélites Starlink.

Musk, cujo negócio espacial desempenha um papel fundamental no programa espacial do governo dos EUA, respondeu que começaria a desativar a espaçonave Dragon da SpaceX, que é a única espaçonave dos EUA capaz de enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Ele retirou a ameaça no final do dia.

Em um sinal de uma possível distensão, Musk escreveu posteriormente: "Você não está errado" em resposta ao investidor bilionário Bill Ackman que disse que Trump e Musk deveriam fazer as pazes.

Uma briga prolongada entre os dois poderia tornar mais difícil para os republicanos manterem o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato do ano que vem, se Musk retirasse o apoio financeiro ou se outros grandes líderes empresariais do Vale do Silício se distanciassem de Trump.

Musk já havia dito que planejava reduzir seus gastos políticos e, na terça-feira, pediu a demissão de "todos os políticos que traíram o povo americano" no próximo ano.

Seu envolvimento com a administração de Trump provocou protestos generalizados nas instalações da Tesla, reduzindo as vendas, enquanto os investidores se preocupavam com o fato de a atenção de Musk estar muito dividida.