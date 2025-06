Trump e Musk trocam acusações de "loucura" e "ingratidão" nas redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk romperam publicamente sua relação, com direito a troca de acusações e ameaças nas redes sociais. Nesta quinta-feira (5), Trump insinuou que o empresário está "louco". Seu agora ex-aliado retrucou se queixando da "ingratidão" do republicano.

Cristóbal Vásquez, correspondente da RFI em Washington

Entre os principais motivos do "divórcio" estão divergências em relação ao projeto de lei do orçamento do presidente americano, alvo de duras críticas por parte de Musk. Nesta sexta-feira (6), Trump tentou minimizar as divergências com seu ex-aliado, afirmando que "está tudo bem", ao ser questionado sobre seu confronto com seu ex-conselheiro.

Após a troca de farpas nas redes, as ações da Tesla, empresa de Musk, despencarem mais de 14% em relação ao preço de abertura na quinta-feira na Bolsa de Valores de Nova York

Em sua plataforma X, Musk disse que era hora de revelar uma "bomba". Ele afirmou que o nome de Trump estaria nos arquivos secretos do empresário Jeffrey Epstein, acusado de abusar de centenas de menores e de operar uma rede de exploração sexual. Ele teria se suicidado na prisão em Nova York em 2019, enquanto aguardava o julgamento. A liberação dos documentos do caso Epstein foi uma promessa de campanha de Trump.

Musk acrescentou que as tarifas de Trump criarão uma recessão no segundo semestre do ano e que a nova lei tributária, apelidada pelo republicano de "Nice and big", aumentará o déficit dos EUA em US$ 2,5 trilhões, levando o país à falência.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! ? Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ameaça a nível espacial

Donald Trump, por sua vez, ameaçou suspender os contratos e subsídios governamentais concedidos às empresas de Elon Musk, no valor equivalente a US$ 38 bilhões, dizendo que essa era a melhor forma de cortar gastos.

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon", disparou o presidente norte-americano.

Diante da ameaça de Trump, o empresário respondeu que estava ordenando à Space X que desmontasse imediatamente seu programa aerospacial Dragon 1 e 2. São naves que alimentam a Estação Espacial Internacional (ISS).

Musk foi além, dizendo que sem sua ajuda o republicano "teria perdido a eleição" na corrida presidencial de novembro, pela qual o empresário pagou quase US$ 300 milhões.

In light of the President's statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW ? Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

"Hora de criar um novo partido"

O que chama a atenção é que a ruptura dessa relação foi evidenciada durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, entre Trump e o chefe do governo alemão Friedrich Merz, nesta quinta-feira.

"Veja, Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se continuaremos a ter. Fiquei surpreso", disse o republicano aos repórteres depois que Musk, até pouco tempo um de seus conselheiros mais próximos, chamou seu projeto de lei orçamentária de "abominação" porque acredita que ele aumentará o déficit.

Elon Musk, que não pode se tornar presidente por ser um cidadão naturalizado, parece ter apreciado seu início na vida política. Ainda na quinta, ele se perguntou se não seria "hora de criar um novo partido" nos Estados Unidos.

Por fim, um funcionário de alto escalão da Casa Branca disse à AFP que Donald Trump não planeja falar com o bilionário nesta sexta-feira, negando relatos de uma possível ligação telefônica entre os dois para apaziguar a discussão pública.

(Com AFP)