Trump diz que Musk perdeu a cabeça e que não tem interesse em conversa

Donald Trump disse hoje que Elon Musk "perdeu a cabeça" e que "não tem nenhum interesse" em conversar com o empresário, segundo relatos do chefe da sucursal da rede de TV americana ABC, que afirmou ter conversado por telefone nesta manhã com o presidente americano.

Ontem, Trump e Musk trocaram acusações e insultos pelas redes sociais.

Trump tomou a iniciativa, dizendo ter ficado "decepcionado" com as críticas feitas por Musk na quarta-feira ao projeto de Orçamento do governo, que prevê elevar em trilhões de dólares o déficit público.

O bilionário respondeu que Trump era ingrato e que teria perdido a eleição sem a sua ajuda.

O presidente retrucou, atribuindo os ataques do dono da Tesla ao fim dos incentivos fiscais e subsídios aos carros elétricos.

A reposta de Musk foi ainda mais forte, sugerindo o envolvimento de Trump com a rede de prostituição de menores de que o bilionário Jeffrey Epstein era acusado de chefiar.

Musk também disse que ia desativar uma nave da SpaceX, crucial para o programa espacial do governo americano.

Rússia faz ataque massivo contra Ucrânia

A Rússia realizou um grande ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia nessa noite.

O governo ucraniano diz que foram usados 400 drones e mais de 40 mísseis contra várias regiões do país.

Três pessoas morreram em Kiev, e cerca de 50 ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas.

Em postagem no X, o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, afirmou que a operação foi uma resposta à destruição de dezenas de aviões russos por drones ucranianos no domingo.

Há dois dias, após conversa com Putin, Trump afirmou, sem fazer nenhuma condenação, que a Rússia preparava uma retaliação.

Hoje, Zelensky afirmou, sem citar Trump, que "se alguém não está pressionando e está dando mais tempo para que a guerra tire vidas - isso é cumplicidade e responsabilidade".

Apoiadores de Morales ampliam bloqueios

Os bloqueios de estradas por partidários do ex-presidente Evo Morales entraram hoje no quinto dia, com cerca de 40 rodovias interditadas, o dobro do número registrado no começo da semana.

Ontem, o governo pediu ao Ministério Público que denuncie Morales por "terrorismo" e outros sete crimes, após o vazamento de um áudio atribuído ao ex-presidente com ordens para que a capital, La Paz, seja isolada.

Os manifestantes, camponeses em sua maioria, pedem a renúncia do presidente Luis Arce e a aprovação da candidatura de Morales na eleição presidencial marcada para agosto.

Morales foi impedido de se registrar pelo Tribunal Constitucional, que decidiu pela proibição de mais de uma reeleição, apesar de o texto constitucional negar apenas a possibilidade de três mandatos consecutivos.

Morales governou a Bolívia por três mandatos, de 2006 a 2019, os dois últimos mandatos durante a vigência da atual Constituição.

Conversa entre Trump e Xi tem versões conflitantes

O governo chinês e Donald Trump fizeram relatos discordantes sobre a primeira conversa entre Xi Jinping e o presidente americano desde a posse deste em janeiro.

Trump afirmou que a conversa foi muito positiva e que os EUA estão em uma "posição muito boa com a China" na negociação de um acordo comercial.

"Não deve haver mais dúvidas sobre a complexidade dos produtos de terras raras", acrescentou, em referência à recente ameaça chinesa de suspender a exportação para os EUA de minerais essenciais para as indústrias de tecnologia e automobilística.

A agência chinesa Xinhua, porém, disse que Xi cobrou de Trump o fim das "medidas negativas" que desestabilizaram o comércio bilateral. Na versão chinesa, não há menção às terras raras.

Trump também disse que Xi Jinping o convidou a visitar a China e que ele retribuiu o convite.

Trump impõe sanções a juízes de corte internacional

O governo Trump impôs ontem sanções contra quatro juízes do Tribunal Penal Internacional, em retaliação à ordem de prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, proferida no ano passado.

"Os EUA tomarão todas as medidas que considerem necessárias para proteger nossa soberania, a de Israel e a de qualquer outro aliado americano das ações ilegítimas do TPI", afirmou em comunicado o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Netanyahu teve a prisão pedida sob a acusação de crimes de guerra durante a ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

Na mesma decisão, o tribunal também ordenou a prisão de três dirigentes do Hamas, todos já assassinados pelas forças armadas israelenses.

Com sede nos Países Baixos, o TPI é reconhecido por mais de 120 países, incluindo o Brasil e todos os integrantes da União Europeia. Israel, EUA, China, Rússia e Índia não fazem parte desse grupo.

A Palestina aderiu ao TPI em 2015, o que coloca eventuais crimes contra a humanidade cometidos na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental sob jurisdição da corte.

Recentemente, Rubio também levantou a possibilidade de sanções a ministros do STF devido ao que o governo Trump considera censura a empresas americanas em decisões sobre as redes sociais.