Trump anuncia negociações comerciais entre EUA e China em Londres na 2ª feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (6) uma nova rodada de conversas comerciais com a China na próxima semana, em Londres, um dia depois de ligar para seu homólogo chinês, Xi Jinping, na tentativa de encerrar o conflito sobre as tarifas.

As conversas de segunda-feira marcarão a segunda rodada das negociações entre as duas maiores economias do mundo desde que Trump iniciou sua guerra comercial neste ano.

"A reunião deve correr muito bem", disse Trump em uma mensagem na sua plataforma Truth Social.

O presidente acrescentou que a delegação americana será liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent; pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick; e pelo representante comercial, Jamieson Greer.

As primeiras conversas entre Washington e Pequim, desde que Trump impôs tarifas em abril tanto a aliados quanto a adversários, ocorreram em Genebra no mês passado.

Embora Trump tenha imposto uma tarifa geral de 10% sobre as importações da maioria dos parceiros comerciais, as sobretaxas sobre os bens chineses dispararam em uma escalada de ambos os países na disputa tarifária.

Em abril, as tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre muitos produtos chineses chegaram a 145%, enquanto a China respondeu com contramedidas de 125%.

Após as conversas do mês passado, ambas as partes concordaram em reduzir temporariamente os encargos: os dos Estados Unidos caíram para 30% e os da China, para 10%.

Mas espera-se que essa pausa expire no início de agosto, e Trump acusou, na semana passada, a China de violar o acordo.

Autoridades americanas criticaram a China por considerarem que o país atrasou as aprovações de exportação de minerais críticos e terras raras, um tema central por trás dos recentes comentários de Trump.

Embora o tão esperado telefonema de Trump com Xi nesta semana provavelmente tenha aberto caminho para mais conversas comerciais de alto nível, ainda é incerta uma resolução rápida para o impasse das tarifas.

